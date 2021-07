Dcm, appello alle istituzioni: “Tutti insieme contro i licenziamenti”

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta ai rappresentanti istituzionali del territorio (deputati, senatori, consiglieri regionali, consiglieri provinciali, consiglieri comunali di Brindisi) da parte di Cobas, Fismic, Uglm, Rsu Dar e Comitato Cassaintegrati Dcm, sulla situazione dei lavoratori della ditta Dcm, costituita a seguito del fallimento della ex Gse.

Le maestranze di Dcm e Dar,le due società in cui furono divisi i lavoratori ex Gse, saranno presenti con un sit in sotto il Comune di Brindisi venerdì 9 luglio a partire dalle ore 8,30 dove chiederanno di parlare con il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, per chiedere sostegno Istituzionale ad una situazione di carattere occupazionale che diventa ogni giorno di più complicata.

I lavoratori chiedono la vostra presenza per rafforzare la loro voce disperata, ma sempre più flebile. Lo scopo di questa iniziativa è quello di mettere nero su bianco su chi ama veramente il proprio territorio mettendoci la faccia. Un fronte capace di pesare con la Regione Puglia, dove andremo a trovare il presidente Emiliano il prossimo venerdì 16 luglio alle ore 9,00 al lungomare Nazario Sauro a Bari.

Ricordiamo che la Puglia ha sostenuto con fondi pubblici numerose aziende private, tra cui anche quelle brindisine. Andremo a ricordare l’impegno elettorale preso a Brindisi con i cassaintegrati Dcm, per rinnovare il suo impegno presso il governo nei nuovi piani di lavoro delle aziende di Stato e non. L’obiettivo finale è quello di strappare dei risultati di carattere nazionale per un rilancio della occupazione; questo può avvenire se saremo capaci di essere tutti insieme con una unica voce.