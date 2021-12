Lunedì terzo congresso territoriale della Fisascat Cisl

“conCENTRIAMOci sul Lavoro” è il tema del 3° Congresso Fisascat (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini e del Turismo) Cisl Taranto Brindisi che sarà celebrato lunedì 13 dicembre, con inizio alle ore 9.00, presso Tenuta Moreno, in C.da Moreno (S.S. 7 uscita Latiano Est) a Mesagne (Br).

“Una crescita economica e sostenibile richiederà alle società di creare condizioni che permettano alle persone di avere posti di lavoro di qualità, che stimolino le economie e, al tempo stesso, non danneggino l’ambiente, salvaguardando l’integrità psico-fisica di ogni lavoratore – sottolinea Luigi Spinzi, Segretario generale territoriale Fisascat Cisl, anticipando alcuni argomenti della sua relazione introduttiva –Siamo come Paese in un contesto alquanto complesso, in cui si moltiplicano le analisi economiche e sociologiche sul mondo che sta cambiando, dove termini quali inclusione e coesione sono spesso inflazionati e restano puri slogan.”

Presenzieranno ai lavori il Segretario Generale Fisascat Cisl di Puglia Antonio Arcadio, il Segretario Generale Cisl Taranto Brindisi, Gianfranco Solazzo e il Segretario Generale Aggiunto Fisascat Cisl nazionale Vincenzo Dell’Orefice che concluderà il dibattito.