Mama Park e GolosOasi: la famiglia Dellomonaco vi aspetta

Nuovo look e novità culinarie, si riparte alla grande nel cuore del Parco Potì e in piazza Orsini del Balzo, nel centro storico di Mesagne

MESAGNE- La famiglia Dellomonaco è pronta a ripartire con tante novità per coccolare e viziare i clienti del bar e pub Mama Park, nel cuore del Parco Potì, e del risto-pub GolosOasi, sito in piazza Orsini del Balzo, nel centro storico di Mesagne.

Inoltre, Mama Park e GolosOasi sono la location giusta per festeggiare le vostre ricorrenze come compleanni, anniversari e feste varie: affidatevi ai golosi e ricchi buffet a scelta o consigliati dallo staff, che renderanno indimenticabile il vostro momento, permettondovi di rilassarvi e divertirvi.

Mama Park, nuovo design fresco e giovanile

Il Mama Park è qualità, ecosostenibilità e per tutta la famiglia. E si rifà il look per dare il benvenuto a nuovi e affezionati clienti che anche quest’anno, con l’apertura dell’Italia tutta, sceglieranno il luogo in cui respirare all’aria aperta, coccolati dalle attenzioni del professionale staff, nel cuore del polmone verde Parco Potì.

Gianluca Dellomonaco, le sorelle Antonella e Gabriella, e Simona, riaprono i battenti in una location in cui spicca il colore del sole, il giallo, e l’idea di ecosostenibilità sposata da Gianluca, che ha commissionato la realizzazione di poltrone e tavoli recuperando pneumatici e barili vuoti, salvaguardando la natura.

Un nuovo design, fresco e giovanile, che renderà ancora più piacevole il momento della colazione, della degustazione dei vini accompagnati da un ottimo aperitivo o dalla cena a base di hamburger tradizionali e gourmet con bun artigianale, gustosi club sandwich, piadine salate.

Inaugurato il 15 aprile 2017, il Mama Park aperto 24 ore su 24, oltre a soddisfare desideri degli adulti, accoglie con originalità anche i bambini che si accomoderanno sui divani colorati creati in un Ape Car e su una vespa vintage.

L’estate del Mama Park sarà ricca di eventi: torna per il terzo anno consecutivo il karaoke, Mister X, l'apericena Latino. Il giovedì è dedicato alle performance delle cover band più importanti, la domenica scorre a ritmo di Mambo italiano e una novità vi attende il venerdì sera. Siete curiosi di scoprirla? MamaPark vi aspetta al Parco Potì, a Mesagne. (Possibilità menù gluten free)

GolosOasi, aperitivo “al lavaturo”, nuovo menù e cucina etnica

Qualità dei prodotti, selezione dei migliori salumi igp e dop, degustazione delle cantine locali, e, novità dell’anno, la cucina etnica per i palati che vogliono scoprire sapori sconosciuti.

Il risto-pub GolosOasi, altra sfida della famiglia Dellomonaco, sito in piazza Orsini del Balzo, è tutto questo e molto altro: dall’originale e amato aperitivo “al lavaturo” con hamburger tradizionali e gourmet con bun artigianale, alla nuova schiacciata gourmet, la piada sfogliata a mano, i più famosi primi piatti (carbonara, amatriciana, cacio e pepe, orecchiette al pomodoro).

Il GolosOasi è selezione di tagliate di carni fra cui scottona, Angus, bisonte e maremmana, croccanti club sandwich storici del GolosOasi, baguettes gourmet, insalatone, crêpes e dessert artigianali, come la più amata cheesecake, specialità della casa.

Inoltre, da quest’anno, nella magica e storica cornice di piazza Orsini del Balzo, dove i rintocchi delle campane della chiesa Madre scandiranno le vostre migliori serate, potrete degustare una vera novità: la cucina etnica, cavallo di battaglia dello chef, che vi proporrà i piatti della tradizione spagnola, greca, indiana, messicana. E gli amanti del sushi potranno deliziare le papille gustative con i nigiri, gli hosomaki, gli onigiri, gli uramaki e i california roll.

Il GolosOasi è la vostra estate perfetta, inoltre, ricca di eventi che accompagneranno il calendario mesagnese. Il GolosOasi vi aspetta in piazza Orsini del Balzo, a Mesagne.

Sponsor ufficiale del bar e pub Mama Park e del risto-pub GolosOasi, l’azienda agricola biologica “I giardini di San Biagio”.