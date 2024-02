Petrolchimico: la proposta del Cobas per salvare 100 lavoratori dell'appalto

BRINDISI – Annullare la gara di appalto e realizzare un patto di collaborazione con le ditte brindisine, a costo di mercato. Questa la proposta del segretario provinciale del Cobas, Roberto Aprile, a tutela dei circa 100 lavoratori di tre storiche aziende brindisine che hanno perso i rispettivi appalti nel settore delle manutenzioni industriali del petrolchimico. Si tratta della Cimi, SpA, della Tecnogal Service srl e della Leucci group Srl. Le subentranti sono due associazioni temporanee d’impresa: la Tps di Taranto con Officine D’andrea di Viggiano e la Tecnomec anch’essa di Taranto con la Liliana che ha sede legale in provincia di Pavia.

Il sindacato presenterà la sua proposta presso la prefettura di Brindisi, nell’ambito di un sit in organizzato per domenica per martedì prossimo (6 febbraio) in piazza Santa Teresa. L’obiettivo perseguito dal Cobas è quello di “far diventare le ditte brindisine stabili partner commerciali e bracci operativi nel settore delle manutenzioni”

“Chiediamo quindi - afferma Aprile - che si costruisca un rapporto civile di collaborazione tra petrolchimico ed aziende locali dopo 60 anni di sfruttamento del nostro territorio, senza mai lasciare nulla alla nostra città”. “L’aspetto più grave di questa situazione e di cui non si tiene conto – prosegue il sindacalista - è che oltre al centinaio di lavoratori presenti nel petrolchimico ci sono 30/40 lavoratori ed impiegati di Tecnogal, Leucci, Cimi, nelle storiche officine esterne dove si realizzano lavorazioni a supporto delle manutenzioni nel petrolchimico. destinati al licenziamento”.

Detta di Roberto Aprile si tratterebbe di un “dramma catastrofico per il nostro tessuto industriale; diventerebbe così come un albero tirato fuori dalla terra con le radici destinato a morte certa”.

“Il Cobas con le manifestazioni di questi giorni – conclude Roberto Aprile – chiede, a fronte della crisi occupazionale, al governo nazionale, la necessità di realizzare i nuovi investimenti alternativi promessi. Nel caso sperato che arrivino, troverebbero un deserto con le possibili aziende locali interessate che hanno già abbassato la serranda”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui