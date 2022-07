Uilpa Difesa: "Necessarie nuove asssunzioni per la base navale di Brindisi"

BRINDISI - Michele Puca è il nuovo coordinatore Provinciale Uilpa di Brindisi per il Ministero della Difesa. Le elezioni si sono svolte lo scorso 25 luglio. Di seguito le sue dichiarazioni. “Ringrazio per la fiducia ed accetto la responsabilità affidatami perché credo fortemente nei valori di giustizia sociale e di solidarietà sindacale. Sulla base di questo vogliamo batterci per ridare dignità a tutti i colleghi del Ministero della Difesa nella provincia di Brindisi; bisogna abbattere le discriminazioni che ancora oggi ci sono tra militari e civili, compresa la protezione sociale. Vogliamo continuare a contrastare la privatizzazione selvaggia spingendo a sbloccare i concorsi per le assunzioni del personale tecnico di cui ha bisogno l’amministrazione Difesa”.

“Brindisi e la sua base navale hanno necessità urgente di nuove assunzioni, linfa vitale per continuare a svolgere quel ruolo prestigioso di supporto alla flotta navale militare che da sempre contraddistingue il lavoro del quarto grande arsenale d’Italia, così come è stata denominata la base di Brindisi dall’attuale Capo di Stato Maggiore della Marina Militare. Urge un cambio di rotta con trasparenza e chiarezza sugli organici e nelle relazioni sindacali, ostaggio da tempo di poteri che appartengono ad un passato anacronistico”.