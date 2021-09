Migliaia di visitatori per la Mostra Fasanese dell’Artigianato

La 51° edizione della Mostra Fasanese dell’Artigianato che si è tenuta dal 7 al 22 agosto ed è stata un successo. La Fiera che quest’anno è nata con lo slogan “Mani che progettano, costruiscono, tramandano” ha visto la soddisfazione di ben 42 espositori e di migliaia di visitatori venuti dall’intera Puglia, numerosi i turisti stranieri che in estate villeggiano sulla marina fasanese e dei comuni vicini. A guidare la Mostra due donne artigiane di Fasano, Forcella Adelaide titolare di un laboratorio di lavorazione artistica del vetro, e Teresa Grottini titolare di un laboratorio di acconciatura e rappresentante della Confartigianato fasanese, rispettivamente Presidente e Vice-Presidente della locale Associazione “Maestro Artigiano”, a loro due l’Assessore alle Attività produttive e Vice-Sindaco del Comune di Fasano, Avv. Luana Amati, ha affidato la progettazione e l’organizzazione.

La novità di quest’anno è stata rappresentata dal fatto che la Mostra si è aperta agli artigiani di un territorio più ampio, il cui centro è proprio nel Comune di Fasano, organizzatori e amministratori hanno voluto che partecipassero le aziende della città di Brindisi e delle province limitrofe di Taranto e Bari, il nuovo input va riconosciuto al Vice-Presidente della Provincia di Brindisi, il Dr. Giuseppe Pace. In ogni serata si è organizzato un evento, l’8 agosto si è tenuto uno dei più belli e partecipati grazie all’impegno di Teresa Grottini, lei ha ideato l’evento “Creando Bellezza”, ad esibirsi con performance di alto livello 3 artigiane, per l’acconciatura la stessa Teresa Grottini Hair e Beauty, insieme a lei l’estetista Stefania Conversano Make Up Artist e Carla Caroli Stylist, titolare dell’omonimo atelier di abiti da sposa.

Il 23 agosto scorso la Mostra si è chiusa con le premiazioni, Forcella Adelaide, Presidente della Associazione “Maestro artigiano” ha ricevuto complimenti e ringraziamenti da tutti i partecipanti ed ha preso l’impegno di organizzarla anche per il 2022, lei saprà fare sicuramente di più e meglio grazie all’esperienza di quest’anno.