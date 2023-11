Il Ministero: "Il deposito Edison nel porto non interferirà con la linea ferroviaria"

BRINDISI - La realizzazione del deposito di Gnl nel porto di Brindisi non interferirà con la linea ferroviaria già esistente: parola del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. In una nota inviata all'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale - e per conoscenza ad altri enti -, il direttore generale Marilena Barbaro condivide vari pareri sulla questione, che saranno illustrati a breve. La questione della distanza dai binari era emersa anche durante le audizioni di vari enti coinvolti nell'iter autorizzativo. Durante la conferenza dei capigruppo, a Brindisi, era stato stigmatizzato il rimpallo di responsabilità fra Autorità di sistema portuale e Rfi (Rete ferroviaria) proprio sulla questione riguardante la distanza minima che deve intercorrere fra il deposito e i binari che si trovano sulla banchina.

Intanto, il Comitato Liberi Cittadini annuncia una nuova manifestazione a Bari, che sarà convocata per i prossimi giorni. Tornando alla questione "binari" e al documento inviato dal Ministero all'Autorità di sistema portuale, nella nota si ricorda "l'imminente avvio dei lavori per la realizzazione del deposito costiero di stoccaggio di Gas naturale liquefatto (Gnl), da realizzare all'interno del porto di Brindisi, in posizione prossima del varco di accesso (Costa, ndr) Morena Est, autorizzato con il decreto interministeriale n.17.487 in data 22 agosto 2022". Poi viene specificato che diverse associazioni ambientaliste contestano non solo l'utilità di tale progetto, "ma che lo stesso [possa] pregiudicare la 'polifunzionalità?' del porto, esprimendo preoccupazioni circa la sicurezza, la violazione dei vincoli aeronautici, contestando infine anche la distanza dell'impianto dai binari del raccordo ferroviario".

Sempre dal Ministero, si evidenzia che queste infrastrutture "sono strategiche ai fini degli obiettivi del Quadro strategico nazionale Gnl". E ancora: "In merito alla lamentata limitazione dell'operatività della nuova infrastruttura ferroviaria da parte del deposito di Gnl, si riporta quanto espresso nel parere di Rfi, con la nota n.4.148 in data 21 maggio 2021, nella quale, ha evidenziato di non riscontrare alcuna interferenza con la linea ferroviaria, in quanto i binari esistenti nell'area interessata dal progetto 'sono di proprietà dell'Autorità di sistema portuale'". Per quanto riguarda la "questione distanza", i 30 metri minimi riguarderebbero i binari di circolazione della rete nazionale. In casi come quello di Costa Morena Est, invece, non c'è di fatto una distanza minima da rispettare, ma dal progetto sono calcolati cinque metri.

Insomma, dal Ministero condividono le "risposte ai dubbi" e le osservazioni dell'Autorità di sistema portuale. Infine, si riporta un passaggio del documento in cui viene indicato il quadro d'insieme in cui va inserita l'opera brindisina: "Con riferimento infine al Programma nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), per rilanciare l'economia post-Covid e per fronteggiare l'impatto della guerra della Russia all'Ucraina, per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, si evidenzia che gioca un ruolo essenziale, come è noto, l'annullamento della dipendenza dall'import del gas russo e il nostro Paese ha intensificato gli sforzi per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento del gas naturale attraverso la stipula di nuovi accordi di fornitura via tubo e via Gnl, anche attraverso l'incremento dell'utilizzo delle infrastrutture esistenti e la realizzazione di infrastrutture strategiche essenziali per potenziare la sicurezza degli approvvigionamenti".