Nasce la "Federsport Confcommercio Brindisi”: ecco presidente e consiglio direttivo

BRINDISI - La Confcommercio di Brindisi si arricchisce di un sindacato che va a colmare i bisogni di tutto ciò che ruota intorno al mondo dello sport. Nei giorni scorsi, infatti, presso la sede di Confcommercio di Brindisi, alla presenza della presidente Anna Rita Montanaro, del vice presidente Gianni Corciulo (con delega al credito) e del consigliere delegato alle convenzioni Giulio Corciulo, si è svolta l’assemblea elettiva del sindacato “Federsport Confcommercio Brindisi”.

Dopo un approfondito dibattito sulle finalità di questa iniziativa e, in particolare, su tutto ciò che la Confcommercio può fare per chi opera attivamente nel mondo dello sport, sono stati nominati gli organismi dirigenti. Massimiliano Zanzarella (Asd- Aps Fitness Center Academy di Torre Santa Susanna) è stato eletto per acclamazione presidente di Federsport Confcommercio Brindisi.

Il consiglio direttivo, invece, risulta composto da Vito Maci (Asd Polisportiva Costa Jonica – Torre Santa Susanna), Angelo Iunco (Asd-Aps Centro sportivo Iunco di Erchie), Danilo Chiarelli (Ads Studio 19 di Brindisi), Alessandro De Solda ( Asd Opificio della danza di Brindisi), Paolo Malaguti (Asd Wing Chunkung Fu Academy di Brindisi), Salvatore Toma (Asd Toma Master Team di Oria), Antonio Albano (Asd Fisc Italia di Taranto) e da Gianfranco Montanaro (Asd Olimpo di Latiano).

Il sindacato Federsport Confcommercio Brindisi tornerà a riunirsi nei prossimi giorni per definire la programmazione delle attività da realizzare nei prossimi mesi.