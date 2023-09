Prossimi concorsi in uscita 2023: il tuo futuro è alle porte

Manca poco alla fine dell’anno, e con lui sta per concludersi anche la stagione dei concorsi. Ciò però non significa che questa sia giunta a conclusione: prima della ripartenza con i bandi previsti per il 2024, si è in attesa delle ultime pubblicazioni per quanto riguarda l’anno corrente.



Quindi, ecco un recap dettagliato per ciò che riguarda i prossimi concorsi in uscita 2023, in maniera da organizzare il tuo studio al meglio e coronare il sogno di vestire la divisa di una delle Forze Armate o Forze di Polizia.



Continua a leggere l’articolo e prendi la tua decisione: meglio tentare i prossimi concorsi in uscita 2023 o è preferibile focalizzarsi direttamente sui prossimi concorsi in uscita 2024?



Si tratta di una scelta piuttosto importante, figlia di molti parametri, tra cui il più importante è senz’altro la Forza in cui vorresti entrare. Hai esclusivamente una priorità: iniziare la tua preparazione fin da subito, qualunque sia la tua scelta.

Quali sono i prossimi concorsi in uscita 2023?

Per quanto riguarda i bandi definiti “periodici”, ossia con una cadenza annuale precisa e dislocati nei mesi di calendario sempre – all’incirca – negli stessi spot, il 2023 può ufficialmente dichiararsi concluso. Si è infatti assistito alla pubblicazione della totalità dei bandi previsti, ossia quelli per le Scuole Militari, per i Marescialli e per le Accademie Militari.

Nonostante sia considerato “aperiodico”, però, si attende l’uscita di un documento (al massimo due, contando un possibile Prossimo Concorso Vigili del Fuoco) entro la fine dell’anno in corso.

Stiamo parlando del Prossimo Concorso Allievi Finanzieri 2023 (Aperto ai Civili), la cui pubblicazione dovrebbe avvenire entro l’autunno o tuttalpiù entro la fine del mese di dicembre. Non si conosce alcun dettaglio del bando, ma si può supporre qualche informazione utile stando agli standard settati dalla medesima pubblicazione avvenuta l’anno precedente, ovvero il 2022. Vediamo dunque il dettaglio dell’ultimo dei concorsi pubblici in uscita 2023.

I possibili dettagli del Bando

Anzitutto la data di uscita: il Bando del Concorso Allievi Finanzieri 2022 ha visto la luce in data 2 dicembre 2022. Si può dunque desumere che, giorno più o giorno meno, anche in questo caso il documento verrà pubblicato entro quella data. Anche perché, visti i 30 giorni di scadenza per l’invio delle domande di partecipazione, si approderebbe abbondantemente nell’anno successivo.



Rispetto all’unico dei prossimi concorsi in uscita 2023 si può supporre anche quanti saranno, all’incirca i posti disponibili. Il numero dovrebbe attestarsi attorno alle 1400 unità: nel 2021 sono stati arruolati 1409 ragazzi, mentre nel 2022, il numero è salito a 1410.



Non dovrebbe presentarsi alcuna sorpresa in riferimento ai requisiti di partecipazione. Questi dovrebbero essere:

essere cittadini italiani e godere dei diritti civili e politici

aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 24° anno di età alla data di scadenza per la presentazione delle domande

essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità).

Infine, l’iter concorsuale, ricalcando quello dello scorso anno, dovrebbe essere:

prova scritta di preselezione

prove di efficienza fisica

accertamento dell’idoneità psico-fisica

accertamento dell’idoneità attitudinale

accertamento dell’idoneità al servizio “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)”, solo per i candidati che concorrono per i relativi posti

valutazione dei titoli.

Prossimi Concorsi in uscita 2024

Nissolino Corsi ha deciso di dedicare un paragrafo anche ai prossimi concorsi pubblici in uscita 2024 al fine di creare uno specchietto utile alla preparazione dei concorsi più attesi a cui potrai partecipare durante il prossimo anno: ti lasciamo scritto dunque il mese di uscita del bando dell’ultima edizione di ogni concorso.



I posti a disposizione nelle Forze Armate e Forze di Polizia lo scorso anno sono stati più di 21mila: se ne aspettano altrettanti nel 2024. Anche in questo caso le date non costituiscono certezza.



Prossimi Concorsi in Uscita Esercito

Scuola Militare Esercito: Aprile

VFI Esercito: Gennaio

Allievi Marescialli Esercito: Aprile

Marescialli a Nomina Diretta Esercito: Luglio

Allievi Ufficiali Esercito: Gennaio

AUFP: Gennaio

Prossimi Concorsi in Uscita Marina

Scuola Militare Marina: Aprile

VFI Marina: Febbraio

Allievi Marescialli Marina: Aprile

Marescialli a Nomina Diretta Marina: Luglio

Allievi Ufficiali Marina: Gennaio

AUFP/AUPC Marina: Giugno

Prossimi Concorsi in Uscita Aeronautica

Scuola Militare Aeronautica: Aprile

VFI Aeronautica: Febbraio

Allievi Marescialli Aeronautica: Aprile

Marescialli a Nomina Diretta Aeronautica: Luglio

Allievi Ufficiali Aeronautica: Gennaio

AUFP/AUPC Aeronautica: Agosto

Prossimi Concorsi in Uscita Carabinieri

Allievi Agenti Carabinieri: Maggio

Allievi Marescialli: Febbraio

Tenenti in SP Ruolo Tecnico-Forestale: tra Aprile e Luglio

Ufficiali Carabinieri: Gennaio

Prossimi Concorsi in Uscita Polizia di Stato

Allievi Agenti Polizia di Stato: Luglio

Allievi Agenti Polizia di Stato (Riservato VFP): Febbraio

Commissari Polizia di Stato: Febbraio

Medici Polizia di Stato: Novembre

Vice Ispettori Polizia di Stato: Luglio

Prossimi Concorsi in Uscita Guardia di Finanza

Allievi Finanzieri: Dicembre

Allievi Marescialli Guardia di Finanza: Febbraio

Tenenti SPE Ruolo TLA Guardia di Finanza: Dicembre

Ufficiali Guardia di Finanza: Gennaio

Prossimi Concorsi in Uscita Polizia Penitenziaria

Allievi Agenti Polizia Penitenziaria: Marzo

Commissari Polizia Penitenziaria: Luglio

Vice Ispettori Polizia Penitenziaria: Dicembre

Prossimi Concorsi in Uscita Vigili del Fuoco

Vigili del Fuoco: Febbraio

Ispettori Vigili del Fuoco: Ottobre

Vice Direttori Vigili del Fuoco: da Maggio a Ottobre.

