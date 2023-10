Stp, Cisal e Faisa: "Nessuna preoccupazione per il pagamento degli stipendi"

BRINDISI - “A nostro parere le preoccupazioni in merito ai pagamenti degli stipendi non sussistono, infatti già il Presidente della Provincia ha fugato tutti i dubbi a tal proposito”. Lo sostengono i sindacati Faisa Cisa e Ugl - autoferro a proposito del caso che si è aperto a seguito della mancata approvazione del bilancio della Stp Brindisi da parte del consiglio provinciale, per presunte irregolarità riguardanti alcune corse che non sarebbero state effettuate. I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti hanno già manifestato forte preoccupazione.

Anche Cisal e Ugl chiariscono la loro posizione. “Il servizio concordato tra lavoratori e azienda si legge in una nota a firma di Massimiliano Fiorino (Faisa – Cisal) e Pietro Campanella (Ugl Autoferro) - è stato sempre improntato sulla massima produttività e miglioramento nell’interesse esclusivo nell’utenza. Durante gli incontri sindacali quando veniva riscontrato che alcune corse non erano frequentate o scarsamente frequentate si producevano delle leggere modifiche incrementando quelle linee che esigevano un maggior servizio. Difatti molti lavoratori beneficiano di premi di produzione in virtù di questi maggiori sacrifici lavorativi stabiliti e concordati”.

“A nostro parere - scrivono ancora i sindacalisti - le preoccupazioni in merito ai pagamenti degli stipendi non sussistono, infatti già il Presidente della Provincia ha fugato tutti i dubbi a tal proposito. Le nostre organizzazioni sindacali prendendo atto delle dichiarazioni del presidente della Stp, senatore Salvatore Tommaselli, che asserisce che il collegio sindacale non ha mai riscontrato irregolarità durante i loro controlli. La Faisa-Cisal e Ugl Autoferro sono in attesa dei chiarimenti tecnici previsti nel prossimo consiglio provinciale del 23 ottobre per valutare la responsabilità di eventuali disservizi per tutelare appieno i lavoratori da eventuali ricadute negative sull’azienda e su tutta la collettività brindisina”.