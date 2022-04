Europa Verde, Intel Corporation a Brindisi: "Ripercussioni economiche positive sul territorio"

BRINDISI - Riceviamo e pubblichiamo nota a firma di Caterina Marini e Domenico Turrisi, portavoci provinciali di "Europa Verde", favorevole all’insediamento di Intel nel territorio Brindisino.

In una visione di autonomia, non solo energetica, anche la produzione autonoma di semi-conduttori e nano-chip è fondamentale per l’intera Europa, e non solo per l’Italia, per conquistare l’indipendenza dal mercato asiatico. Infatti, sempre più importante diviene per l’Occidente la maggiore autonomia produttiva su componenti tecnologici avanzati, quali appunto i semi-conduttori e i nano-chip, fondamentali per il funzionamento di tutti i dispositivi elettronici. Oggi il maggior produttore al mondo di tale componentistica è Taiwan, recentemente sempre più minacciato dall’invasione della Cina. E la storia sembra ripetersi tragicamente richiamando alla mente l’elevata dipendenza europea dal gas russo e l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Nell’ottica di sviluppo economico della nostra provincia in termini di investimenti, ambiente e lavoro noi di "Europa Verde" provincia di Brindisi accoglieremmo molto favorevolmente l’ipotesi di insediamento sul territorio Brindisino da parte della Intel Corporation. Si tratterebbe di un investimento pari a 11 miliardi di dollari, con previsioni occupazionali dirette che vanno dai 1.500 ai 2mila dipendenti a cui si aggiungerebbero i lavoratori dell’indotto. Un investimento di tali dimensioni avrebbe non solo ripercussioni economiche molto positive sul territorio ma sposterebbe gli equilibri generali nazionali in favore del territorio Brindisino, della Puglia, e del Sud Italia. Del resto, il territorio Brindisino si presta benissimo a tali forme di investimento e dinamiche di sviluppo non solo grazie alle sue strutture di collegamento come porto, aeroporto e treno che distano pochi metri tra loro, ma anche grazie alla vasta area industriale infrastrutturata.

I co-portavoce provinciali di Europa Verde Brindisi, Caterina Marini e Domenico Turrisi