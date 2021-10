Asl, buon esito vertenza settore pulizie: nota dei sindacati Confederali

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato congiunto dei sindacati Cgil, Cisl, e Uil sull’esito positivo della vertenza riguardanti i lavoratori del settore pulizie dell’Asl Brindisi

E’ con soddisfazione che le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e le loro categorie di competenza, comunicano che in data odierna è stato raggiunto l’accordo tra le scriventi, la Colser scrl e la Meridionale Servizi soc. cop. Tale accordo riguarda l’assunzione di 270 lavoratori per l’affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione della Asl Br.

Con questo atto si chiude una vertenza che è durata diversi anni, aperta da Cgil, Cisl e Uil. Grazie alla pervicace azione sindacale, del Comitato Sepac regionale e del Direttore Generale della Asl Br, Giuseppe Pasqualone, i lavoratori “precari” già in forze alla Sanitaservice Asl Br e un nutrito gruppo di ex Operatori Socio Sanitari della stessa Asl, rimasti disoccupati, saranno assunti dall'1 novembre 2021 a tempo indeterminato, con un monte ore di 36 settimanali e con il 2° livello di inserimento del Ccnl Multiservizi.

Si ritiene opportuno significare l’importanza del momento, sia per coloro che vedono finalmente il traguardo a partire dall'1 novembre con la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, che per l’azienda subentrante, che sarà in grado di capitalizzare un prezioso patrimonio professionale costruito negli anni.

Queste organizzazioni sindacali sono particolarmente orgogliose di aver dato un contributo importante per questo territorio in termini di occupazione stabile. In un momento come questo in cui vengono chiesti ai lavoratori del Paese e del settore sacrifici pesanti per mantenere il proprio posto di lavoro, si è dato un grande segnale politico e un buon esempio a quei lavoratori che si onoriamo

di rappresentare.