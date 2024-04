Passaggio di personale nel petrolchimico: "L'accordo infonde fiducia ai lavoratori"

BRINDISI - “Un punto di partenza”. Così la Fim Cisl definisce l’accordo di verbale per il transito di 76 lavoratori della platea storica dalle tre ditte brindisine che hanno perso l’appalto nel petrolchimico, alle due società subentranti.

L'Ati Liliana Srl/Tecnomec Engineering Srl si è impegnata a formalizzare la proposta contrattuale a 38 unità (23 presso la Liliana Srl e 15 presso la Tecnomec Engineering Srl, salvo diversa articolazione interna della Ati), già impegnate nell’appalto in questione, entro il prossimo 30 aprile; entro la stessa data, la Ati Tps Taranto Srl/Officine Dandrea ha assunto l’impegno a formalizzare proposta contrattuale a 38 unità (32 presso la Tps Taranto Srl e 6 presso la Officine Dandrea, salvo diversa articolazione interna della Ati), già impegnate nello stesso appalto del Petrolchimico. L’accordo è stato recepito anche dal sindacato Failm.

«Un accordo che permette di infondere fiducia tra i lavoratori, in un territorio già martoriato da una serie di emergenze». Commenta il segretario generale della Fim Cisl, Michele Tamburrano presente al tavolo insieme all’operatore Gianluca Volpe. «Grazie al verbale sottoscritto, 76 dipendenti diretti della platea storica transiteranno dalle ditte uscenti a quelle subentranti nell’appalto della manutenzione meccanica del petrolchimico di Brindisi. Si tratta di un primo passo. Abbiamo chiesto alle aziende – aggiunge Tamburrano - l’applicazione del Ccnl Federmeccanica, al fine di uniformare il trattamento economico dei lavoratori interessati con il mantenimento della retribuzione reale di fatto».

Per Fim, Fiom e Uilm l’accordo di ieri siglato in Confindustria rappresenta un punto di partenza. “Continueremo nell’interlocuzione con il Prefetto di Brindisi, affinché si possa raggiungere l’obiettivo della clausola sociale di salvaguardia territoriale nel cambio appalti, come peraltro – conclude il segretario generale della Fim Cisl Taranto Brindisi - già avviene in altri territori in cui le grandi committenti sopra citate sono presenti”.

