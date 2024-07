Confindustria, imprese metalmeccaniche: il nuovo presidente e i componenti del Cda

BRINDISI - Nell’ambito del rinnovo delle cariche sociali di Confindustria Brindisi, alla presenza del presidente di Confindustria Brindisi – Gabriele Menotti Lippolis, si è tenuta l’Assemblea generale della Sezione Industrie Metalmeccaniche.



L’Assemblea della Sezione industrie Metalmeccaniche ha votato: presidente, Massimiliano Cardamone (Bgm srl); vice presidente, Francesca Cavallo (Nec srl).

Sono stati eletti anche i componenti del consiglio direttivo: Antonio Balsamo (Naval Balsamo Srl), Bruno Di Palma (Icogen srl), Francesca Zezzi (Eti SpA). Consigliere componente aggiuntivo in Consiglio Generale, Emanuele Spagnolo (Integra Nuove Tecnologie srl). consigliere delegato piccola industria, Antonio Puce (Brintek srl).



“Ringrazio i colleghi per la fiducia che hanno ritenuto di manifestarmi. Credo fortemente nel valore dell’Associazione – ha dichiarato Cardamone - che rappresenta lo strumento più efficiente per perseguire insieme obiettivi comuni, adottando un metodo di lavoro condiviso – tra le aziende associate - per promuovere nuove opportunità e collaborazioni, in linea con i valori e il programma attuato da Confindustria Brindisi sul territorio”.



“Fare sistema per offrire al territorio – e non solo - le notevoli competenze che le nostre aziende possiedono. Nel campo della formazione, inoltre, è necessario coinvolgere le Scuole e le Università per far conoscere meglio le realtà locali ed i profili professionali necessari all’indotto. A tale scopo, sarebbe utile ideare un portale per offrire informazioni in tempo reale” – conclude Massimiliano Cardamone”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui

Seguici gratuitamente anche sul canale Facebook: https://m.me/j/Abampv2kioahdYYR/