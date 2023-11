Nuove opportunità per artigiani digitali: bando nel segno della creatività

BRINDISI - "Makers 4 Brindisi - Call per artigiani digitali" è il progetto dell'Incubatore The Qube finanziato dal progetto del Comune di Brindisi Case di Quartiere (Por Puglia 2014-2020 Azione 3.2 e 9.3 Hub di Innovazione Sociale) attraverso l'avviso pubblico di coprogettazione di nuovi servizi di welfare di comunità.

L'iniziativa, che ha lanciato il bando per la individuazione di un gruppo di artigiani digitali proprio in questi giorni, si propone di individuare e sviluppare una comunità di makers a Brindisi, formata da artigiani, designer e appassionati dell'utilizzo di tecnologie avanzate come macchinari per il taglio laser e stampanti 3D. Per chi tra loro desidera lavorare in autonomia e generare valore con la creatività, è infatti a disposizione il laboratorio di manifattura digitale Molo 12 Fablab situato all'interno di Palazzo Guerrieri, luogo ideale in cui esprimersi, maturare visioni di impresa e acquisire le conoscenze fondamentali per il successo nel campo dell'artigianato digitale.

Il progetto "Makers 4 Brindisi" è rivolto ad un massimo di 15 partecipanti e si svolgerà dal 7 novembre all'8 dicembre. Si parte con un percorso formativo gratuito di quattro settimane che attraverso l'uso pratico degli strumenti e le conoscenze delle tecnologie di manifattura digitale, servirà a trasferire competenze avanzate nell'utilizzo di stampanti 3D e macchine da taglio laser. Per i partecipanti selezionati, ci saranno anche dieci tessere associative che daranno loro accesso esclusivo allo spazio di Molo 12, alle attrezzature di alta qualità e alla vibrante comunità di coworkers e innovatori che vi lavorano. Inoltre, sono previsti tre voucher da 200 euro ai migliori Fabers, coi quali instaurare attiva e proattiva collaborazione per le attività di produzione del Fablab durante il percorso stesso.

"Il progetto - spiega Raffaella Ferreri, co-founder e acceleration program manager di The Qube - darà vita ad una community di makers o meglio, 'fabers' che potranno creare modelli di sostenibilità economica all'interno del Fablab, oltre a promuovere l'innovazione e la cultura imprenditoriale nel settore dell'artigianato a Brindisi. Abbiamo ideato 'Makers 4 Brindisi' per incoraggiare l'adozione di nuove tecnologie e processi avanzati nella produzione artigianale e promuovere l'educazione tecnica attraverso la cultura del fai da te".

Gli aspiranti artigiani dovranno possedere minime conoscenze di base inerenti le tematiche oggetto della call e registrarsi entro le ore 12.00 del 6 novembre a questo link. Per informazioni è possibile scrivere a accoglienza@molo12.brindisi.com o via whatsapp al +39 3533651287 (Ing. Petruzzo).