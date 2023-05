Turismo, Failm: "Siglato a Brindisi un nuovo contratto collettivo nazionale"

BRINDISI - Nella giornata di martedì 23 maggio 2023, presso la sede nazionale della Failm Servizi Terziario in via Aspromonte 15, a Brindisi, è stato siglato un nuovo contratto collettivo nazionale del settore Turismo, per i pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale, alberghi, stabilimenti balneari per le aziende aderenti all’Unione artigiani italiani e delle Pmi e dei loro dipendenti, rappresentati dalla Failm Servizi Terziario.

Il nuovo Ccnl del settore Turismo, siglato dall'Organizzazione sindacale failm-federazione autonoma italiana lavoratori metalmeccanici servizi terziario, rappresentata dal segretario generale nazionale Claudio Capodieci e la Confederazione nazionale datoriale UaI-Unione artigiani italiani e delle pmi, rappresentata dal dirigente generale Giuseppe Zannetti, e dalla delegazione composta dal presidente nazionale Gabriele Tullio e dal presidente di Federazione Francesco Abballe, sarà un nuovo strumento innovativo al passo con i tempi, che rinnova il moderno sistema di contrattazione con lo scopo di fornire risposte mirate in relazione alle diverse realtà imprenditoriali e territoriali del Paese, ed è ispirato alla volontà di instaurare relazioni sindacali e di contrattazione con principi di sussidiarietà, bilateralità e partecipazione, con l’intento di migliorare le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, aumentando la competitività delle imprese, migliorando le tutele dei lavoratori e le loro condizioni salariali, garantendo una maggiore formazione nell’ambito lavorativo.

L'attuale situazione economica italiana, caratterizzata da rischi di recessione, da un divario crescente fra il nord ed il sud del Paese, dalla perdita di competitività delle imprese, da bassi tassi di occupazione soprattutto dei giovani e delle donne, da una bassa produttività del lavoro e, nel contempo, dalla perdita del potere d'acquisto dei salari medi, necessitava di interventi profondi.

I punti di forza del nuovo Ccnl del settore Turismo siglato della Failm e Uai sono: banca delle ore, per tutte le tipologie di lavoro straordinario, con possibilità di accantonarle per fruire dei riposi compensativi o del corrispettivo pagamento in flexible benefit; tredicesima e quattordicesima mensilità, possibilità di erogarle in ratei mensili, unitamente alla retribuzione corrente, oppure in welfare aziendale: premio di risultato, che potrà essere negoziato in funzione di alcuni parametri di produttività, redditività, ecc., e sarà corrisposto di norma nell’anno successivo a quello di riferimento.; scatti di merito, al fine di premiare la meritocrazia e incentivare la crescita professionale dei lavoratori, c’è la possibilità di erogare un importo mensile, aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione, in funzione del raggiungimento di alcuni parametri, previo apposito accordo; eventuali contrattazioni di prossimità, per il tramite delle articolazioni dell’Ente Bilaterale a livello regionale o territoriale, possono essere attivate contrattazioni regionali o territoriali, al fine di favorire lo sviluppo economico ed occupazionale.; l’ente bilaterale Cnebifir per garantire servizi e prestazioni in diversi settori, dalla formazione all'assistenza sanitaria.