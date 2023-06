Nuovo impianto eolico in Salento: interessati sei comuni del Brindisino

Nella serata di ieri (martedì 27 giugno 2023) il Consiglio dei ministri riunitosi a Roma ha dato l'ok a quattro nuovi impianti eolici in altrettante regioni italiane. Uno di questi sorgerà in Salento, a Guagnano. Le opere interesseranno anche sei comuni del Brindisino. Durante la riunione di ieri, presenti la presidente Giorgia Meloni, il segretario e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, sono state prese diverse misure.

Una di queste riguarda "il giudizio positivo di compatibilità ambientale, a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite dalle commissioni competenti, in merito a quattro procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi alla realizzazione di altrettanti impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, per una potenza complessiva di 207,2 MW. Ai sensi dell'articolo 7, del decreto-legge del 17 maggio 2022, numero 50, le delibere del Consiglio dei Ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale", si legge in una nota del Governo italiano.

Un impianto eolico composto da dodici aerogeneratori sorgerà nel comune di Acquaviva delle Fonti (Bari); un altro da sette aerogeneratori nel comune di Castelpagano (Benevento); poi ci sarà un impianto eolico composto da sette aerogeneratori, denominato "Phobos", collocato nei comuni di Castel Giorgio e Orvieto in provincia di Terni. Infine, è prevista la realizzazione di un impianto eolico ubicato nel comune di Guagnano (Lecce) con relative opere di connessione nei comuni di Salice Salentino (sempre Lecce), Brindisi, Erchie, San Pietro Vernotico, Cellino San Marco, Francavilla Fontana, Oria, e Grottaglie (Taranto).