Ritardo stipendi Bms, Cobas: "Lunedì prossimo nuovo incontro con il sindaco"

BRINDISI – Fissato per lunedì prossimo (19 settembre) un incontro fra i lavoratori della Brindisi Multiservizi e il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, sul problema del ritardo nel pagamento degli stipendi, che si è riproposto anche per il mese di settembre. L’appuntamento è stato ottenuto dal sindacato Cobas, nell’ambito di un sit-in che stamattina si è svolto davanti a Palazzo di Città.

“Abbiamo mantenuto fede -si legge in una nota a firma del segretario provinciale del sindacato, Roberto Aprile - all’impegno preso davanti al sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, nell’incontro scorso del 31 agosto 2022 che saremmo tornati in caso di mancato pagamento degli stipendi; soprattutto anche con l’idea di chiedere all’amministrazione comunale come intende realizzare una ristrutturazione aziendale che faccia funzionare la società al meglio. Il tutto per garantire il pagamento degli stipendi e svolgere buone attività per la città”.

“Ad un certo punto i lavoratori - si legge ancora nel comunicato - stanchi di aspettare da tre ore un segnale dalla amministrazione hanno deciso di salire sopra nei pressi della sala Mario Marino Guadalupi, dove si stava tenendo un convegno sul porto alla presenza di tutta l’amministrazione, dove si chiedeva al sindaco di uscire un attimo per fissare una data”. L’appuntamento è stato quindi fissato per lunedì 19 settembre, grazie alla “buona opera di mediazione dell’assessore Mauro Masiello”, rimarca Aprile. “Lo scopo – conclude il sindacalista - è quello di chiudere con il problema degli stipendi, problema che vive tutto con lo sviluppo sano della società”.