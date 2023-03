Lavoro nel turismo: una serie di eventi per avvicinare i candidati alle aziende

BRINDISI – Si è tenuto ieri, lunedì 20 Marzo, “Obiettivo Tropici”, recruiting day organizzato da Arpal Puglia, Centro per l’impiego di Brindisi in collaborazione con Obiettivo Tropici, società operante nel settore dell’intrattenimento turistico.

Tramite il servizio pubblico di incontro domanda-offerta di lavoro, messo a disposizione Arpal Puglia, Centro per l’impiego di Brindisi, la società, specializzata da oltre 30 anni nel garantire attività di animazione e intrattenimento, ha potuto dare massima visibilità, tramite le vetrine ufficiali del Cpi, ai propri annunci per rintracciare personale nei settori alberghiero e dell’animazione, procedere ad una scrematura dei curricula pervenuti e invitare gli utenti con un profilo professionale più appetibile a partecipare al job day.

L’evento, occasione per i candidati selezionati di sostenere un vero e proprio colloquio professionale vis a vis con i recruiter di Obiettivo Tropici e avere un confronto diretto con l’azienda, è stato accolto con grande entusiasmo dei candidati.

Il recruiting day ha registrato la partecipazione di candidati dalla composizione variegata: diverse le fasce di età, i titoli di studio e le esperienze professionali degli utenti che hanno avuto l’opportunità di mettersi in gioco e dare risalto alle proprie attitudini, capacità e competenze durante il recruiting day.

Gli operatori del Centro per l’impiego di Brindisi hanno supportato le attività di selezione del personale.

Il recruiting day rappresenta l’inizio di una serie di eventi che il Cpi di Brindisi, sotto la guida di Anna Loparco, responsabile unico P.O. dell’Ambito territoriale di Brindisi e provincia, sta organizzando in tutto il territorio per facilitare l’incontro domanda-offerta di lavoro e rendere il Centro per l’impiego una realtà concretamente a servizio dei bisogni professionali dei cittadini.

Così come affermato dalla Loparco: “Continuiamo a fare del nostro meglio per valorizzare nel modo adeguato l’importanza ed il valore che il servizio pubblico ricopre nelle dinamiche legate alle politiche attive del lavoro”.

L'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la piu? ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.