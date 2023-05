Al via “Onore al merito”: borse di studio per la preparazione ai concorsi in divisa

I concorsi per entrare nell’esercito o nel corpo di Polizia richiedono un’elevata preparazione, per questo affidarsi a una scuola può, in alcuni casi, aiutare a superare i concorsi per poter intraprendere la carriera militare.

Come aumentare le probabilità di successo? Affidarsi a professionisti nella preparazione scolastica, che sapranno guidarti verso l’obiettivo e realizzare, così, le tue aspirazioni professionali.

Concorso “Onore al Merito 2023”

L'associazione Assorienta in collaborazione con Nissolino Corsi - e la sua sede di Brindisi - premia ragazzi e ragazze meritevoli con l'assegnazione di borse di studio per la preparazione ai concorsi in divisa.

Di seguito i requisiti e come partecipare presentando la domanda, entro lunedì 22 maggio 2023.

Le borse di studio permetteranno l'iscrizione a uno dei Percorsi di Studio della Nissolino Corsi (in presenza e in live streaming).

Per presentare la domanda di partecipazione alla quinta edizione del concorso “Onore al Merito”, bisogna cliccare sul pulsante “Presenta la Domanda” e compilare in tutte le sue parti il modulo d’iscrizione, facendo attenzione a selezionare la città in cui si vorrà concorrere per l’assegnazione delle borse di studio.

La domanda può essere presentata da lunedì 17 aprile 2023 fino a lunedì 22 maggio.

Borse di studio "Onore al Merito 2023"

Il concorso prevede:

2 borse di studio per ciascuna sede della Nissolino Corsi

1 borsa di studio per ciascuna provincia coperta dai corsi di Formazione in live streaming della Nissolino Corsi.

Per conoscere tutte le modalità di selezione Consulta e scarica il Bando di Concorso “Onore la Merito”.

Requisiti e domanda di partecipazione

Per partecipare al concorso è necessario possedere i seguenti requisiti:

essere cittadini italiani

aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il 26° anno di età al 31 maggio 2024

aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2023-2024 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, previsto per l’ammissione ai corsi universitari.

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata tramite il modulo Presenta la Domanda, specificando il centro Nissolino Corsi tra quelli aderenti, entro e non oltre lunedì 22 maggio 2023.

Prove del concorso e ammissione ai corsi

Il concorso “Onore al Merito” prevederà l’espletamento delle seguenti prove:

prova scritta

colloquio motivazionale-attitudinale.

Saranno dichiarati vincitori delle borse di studio i concorrenti che si collocheranno nei primi due posti della graduatoria di merito dei singoli centri Nissolino Corsi.

La sede di Bridisi della Nissolino Corsi si trova in Corso Giuseppe Garibaldi 53, e la si può raggiungere in auto o in treno dalla Stazione Centrale dopo una breve passeggiata lungo il bellissimo Corso Garibaldi.

Per ricevere una consulenza gratuita o semplicemente chiedere delle informazioni, è possibile consultare il seguente link e usufruire del modulo richiesta informazioni.