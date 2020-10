Rinnovo Rsu/Rls Ti Group sistems: ottimo risultato per la Fiom Cgil

BRINDISI - Ottimo risultato per la Fiom Cgil Brindisi nel rinnovo delle elezioni Rsu/Rls in Ti Group sistems automotive spA Brindisi. Con il 54 per cento dei voti ottenuti, la Fiom conferma 2 Rsu. Francesco Surano, Angelo Esposito, e Roberto Marra insieme a tutti gli iscritti e simpatizzanti della Fiom hanno raccolto più della metà dei consensi elettorali, “un meritato risultato - afferma il segretario provinciale della Fiom Cgil Brindisi, Angelo Leo - frutto della loro coerenza rettitudine e ferma linea sindacale della segreteria territoriale Fiom Cgil Brindisi sempre in favore e difesa di tutti i lavoratori che nel corso del bienno 2019/2020 hanno raggiunto”.

“Uno straordinario accordo di secondo livello con aumenti retributivi, sicurezza, innovazione tecnologica, e altro. Nonostante il grave periodo di crisi economica aggravata ancor di più dalla pandemia. Con l'elezione delle Rsu finalmente i lavoratori saranno rappresentati unitariamente per continuare ad esercitare il diritto democratico a contrattare la propria condizione in questo difficile momento per il bene di tutti i lavoratori e delle loro famiglie. Un grande grazie a tutti i partecipanti al voto che con grande diligenza e civiltà hanno consentito un regolare democratico svolgimento delle stesse elezioni”.