Dema e Dar: rassicurazioni sugli stipendi. "Sospese le iniziative di lotta"

BRINDISI - Lo stipendio di luglio sarà versato entro il prossimo 17 agosto. Sono state sospese tutte le iniziative di lotta intraprese dai lavoratori del gruppo Dema e dello stabilimento Dar di Brindisi. A rasserenare gli animi è stata una comunicazione aziendale arrivata nel primo pomeriggio di oggi (venerdì 12 agosto). Il pagamento delle spettanze era previsto per lo scorso 10 agosto, ma la società, quello stesso giorno, aveva comunicato l’impossibilità di adempiere entro quel termine.

“Per la Fim Cisl - si legge in una nota del sindacato - il pagamento degli stipendi rappresenta la soluzione solo ad una delle criticità denunciate e di conseguenza, al rientro dalla pausa estiva, necessita un incontro ministeriale urgente per verificare le prospettive del gruppo”.

“Riteniamo necessario un confronto serio tra azienda, parti sociali e istituzioni – dichiara il segretario generale della Fim Cisl, Michele Tarmburrano - per costruire insieme un percorso di rilancio del gruppo. Le condizioni di mercato ci sono, tutte le aziende del settore aereo sono in crescita grazie alla ripresa esponenziale dei voli. Non è più rinviabile la presentazione di un piano industriale serio e credibile e che soprattutto non preveda esuberi. I soldi pubblici vanno erogati ad un management che sappia dimostrare affidabilità e competenza con modalità differenti da quelle adottate sino ad oggi»”.

La Fim Cisl è pronta ad offrire il proprio contributo in termini di idee e disponibilità al confronto, in un corretto sistema di relazioni sindacali, certa che l’azienda saprà cogliere, consapevole che la strada è tutta in salita. “Gestire sfide impegnative non ci ha mai spaventato – conclude Michele Tamburrano – purché, sin da subito, siano chiari gli obiettivi con un rilancio di tutti i siti del gruppo, investimenti e mantenimento dei livelli occupazionali”.