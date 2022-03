Fp Cgil Brindisi: Patrizia Stella nuova segretaria, eletta all'unanimità

BRINDISI - Patrizia Stella è la nuova segretaria generale della Fp Cgil di Brindisi. L’elezione all’unanimità si è svolta nella giornata di ieri (lunedì 28 febbraio), in presenza del segretario nazionale Fp Cgil (Fabrizio Rosetti), del segretario generale Fp Puglia (Domenico Ficco) e del segretario generale della Camera del lavoro di Brindisi, Antonio Macchia.

Patrizia Stella subentra a Pancrazio Tedesco a seguito di dimissioni dello stesso per motivi personali. Dipendente pubblico, ispettore del lavoro, la nuova segretaria della Fp Cgil Brindisi vanta un lunghissimo percorso sindacale nella categoria come componente di segreteria per 8 anni con responsabilità alle funzioni centrali ed enti locali e responsabile di Dipartimento funzioni centrali e funzioni locali dopo.

Successivamente dal 2018 è stata eletta anche componente della segreteria confederale della Camera del lavoro territoriale di Brindisi con delega al pubblico impiego, alla salute e sicurezza, all’immigrazione. “Patrizia Stella - si legge in una nota della Cgil Brindisi - è la prima donna alla guida della categoria e insieme a gruppo dirigente provinciale dovrà affrontare numerose sfide per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori del comparto e potenziare i servizi all’utenza in un contesto storico/ sociale difficile come quello che stiamo attraversando. Per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori iscritti e non alla Fp Cgil i rinnovi contrattuali in corso e una nuova forte rappresentanza ad iniziare dalle prossime elezioni Rsu del 5,6 e 7 aprile 2022 nei comparti Sanità, Funzioni Centrali e Funzioni Locali saranno motore per dare sostegno e risposte a nuove e vecchie sfide”.