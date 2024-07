Personale del Centro di riabilitazione di Ceglie: conferimento incarichi

CEGLIE MESSAPICA - La legge regionale che ha istituito Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica trova applicazione. "Tutti i dipendenti a qualsiasi titolo e contratto del Centro neurolesi e motulesi di Ceglie Messapica così come richiesto dalla Funzione Pubblica Cgil Brindisi potranno finalmente tornare alla gestione pubblica", si legge in una nota del sindacato.

L'Asl di Brindisi ha pubblicato l'avviso di ricognizione per il conferimento di incarichi a tempo determinato, riservato a coloro che, alla data del 3 giugno 2024, risultano in possesso di un contratto a qualunque titolo presso il Centro neurolesi e motulesi di Ceglie Messapica. Detti incarichi saranno conferiti nelle more della definizione della procedura prevista dalla su richiamata disposizione regionale, previa verifica del possesso dei requisiti previsti. Il contratto a tempo determinato stipulato pone in essere un rapporto di lavoro subordinato ed esclusivo, finalizzato all'avvio delle procedure assunzionali previste dall'articolo 4 comma 2 della legge regionale numero 21/2024.

"Ora ancor di più bisognerà vigilare sulla piena realizzazione del passaggio, che dovrà avvenire tutelando tutto il personale e traguardando al più presto l'assunzione a tempo indeterminato, oltre alla piena gestione dell'ospedale, che con il Centro Risvegli in realizzazione sarà eccellenza per il territorio di Brindisi e per la Puglia tutta, grazie soprattutto a lavoratrici e lavoratori che da anni, con la loro professionalità e la loro abnegazione, tra tante difficoltà, hanno permesso a questa struttura di mantenere gli standard di assistenza", si legge sempre nella nota dell Fp Cgil.