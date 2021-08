Mercato, no di Confesercenti all'apertura serale: "Noi ignorati dal Comune"

BRINDISI - La Confesercenti Brindisi storce il naso per l’apertura serale straordinaria del mercato del rione Sant’Elia, decisa per domenica 22 agosto, a Brindisi, dalle ore 17 a mezzanotte. L’associazione dei commercianti, attraverso una nota a firma del presidente, Michele Piccirillo, lamenta innanzi tutto il mancato coinvolgimento da parte del comune di Brindisi, avendo appreso della notizia solo dagli organi di informazione.

“Evidentemente l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Brindisi Massimo Vitali - afferma Piccirillo - ignora che queste decisioni vanno assunte di concerto con le associazioni di categoria del settore-commercio. Se fossimo stati consultati avremmo spiegato all’assessore che quella di far svolgere il mercato settimanale nelle ore serali è una scelta discutibile che crea squilibrio nella rete commerciale brindisina, andando a discapito di chi svolge questa attività nei propri punti-vendita”.

A detta di Piccirillo “è evidente che non era e non è sufficiente sentire gli ambulanti ignorando le ragioni delle associazioni dei commercianti, delle associazioni dei consumatori e degli stessi abitanti del rione Sant’Elia”. “E che dire, poi, delle evidenti difficoltà a gestire la sicurezza (anche degli stessi commercianti ambulanti) durante le ore serali in un’area così vasta come quella occupata dal mercato?”. “Per queste ragioni – conclude Piccirillo - chiediamo pubblicamente di essere convocati a Palazzo di Città, nelle more di un annullamento della decisione assunta in data odierna”.