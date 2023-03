Peyrani, Cobas: "Prospettive di recupero per i tre lavoratori licenziati"

BRINDISI – Potrebbe risolversi positivamente la vertenza riguardante tre lavoratori della ditta portuale Peyrani, licenziati di recente. Il sindacato Cobas esprime soddisfazione per l’esito di un incontro con il presidente del Consorzio Asi di Brindisi, Vittorio Rina, l’ingegnere Giorgio Rubino, del Consorzio Asi, e Di Cosmo in rappresentanza della Peyrani. Il licenziamento è stato motivato con la mancata realizzazione di un capannone in un terreno della zona industriale che necessita di bonifiche.

“Le preoccupazioni dell’azienda – afferma il segretario provinciale del Cobas, Roberto Aprile - nascevano da risposte avute anni fa, interpretate come un blocco all’investimento. Ma i responsabili del Consorzio Asi nel corso dell’incontro hanno chiarito le cose in modo molto positivo”. In particolare è stato spiegato che “il Consorzio Asi ha svolto negli anni scorsi - afferma Aprile – un’opera di caratterizzazione di tutto il terreno di sua competenza, rivolto ad affrontare in modo corretto il tema delle bonifiche”.

Nello specifico “il terreno di proprietà Peyrani di 20.000 metri quadri - precisa ancora il Cobas - per il Consorzio presenta un solo punto da bonificare, con pochi metri cubi di terra da togliere e portare a discarica autorizzata”. Una volta compiuto questo intervento, l’azienda potrà avanzare istanza di realizzazione del capannone. Il Consorzio ha inoltre spiegato “che il terreno Peyrani si trova su una zona interessata come Zes (zona economica speciale)”. Questo comporta un iter burocratico più snello per l’ottenimento delle autorizzazioni.

“L’incontro - prosegue Aprile - si è concluso ringraziando il Consorzio Asi per le rassicuranti risposte, con l’augurio che il sostegno oggi ricevuto possa far tornare al lavoro i 3 licenziati. Unitamente ad uno stimolo per tante altre analoghe situazioni sospese che se realizzate porterebbero un reale beneficio al territorio”.