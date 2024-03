"Possibile cessione dello stabilimento Euroapi di Brindisi, i Ministeri intervengano"

BRINDISI - A poco più di 48 ore dalla notizia riguardante lo stabilimento brindisino di Euroapi, oggetto di possibile cessione, il sindacato Filctem Cgil chiede "una pronta convocazione di un incontro specifico, con la partecipazione dei livelli decisionali della società e dei Ministeri competenti", questo "facendo seguito al tavolo sulla crisi della chimica di base già attivato su nostra stessa richiesta circa un mese fa".

Il sindacato dichiara "la nostra assoluta contrarietà, abbiamo chiesto un approfondimento, per capire i tempi della possibile vendita, la presenza di acquirenti, la garanzia della continuità lavorativa. L'azienda ha rimandando a un comunicato ufficiale, che è stato diffuso a livello internazionale".

Già il 28 febbraio, i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, insieme alla rappresentanza sindacale unitaria del sito industriale chimico farmaceutico di Brindisi, sono stati convocati presso lo stabilimento per comunicazioni inerenti alle decisioni assunte poche ore prima nel cda, convocato a Parigi per valutare e decidere, sulla situazione economica e gli assetti industriali del gruppo".

Spiegano sempre dalla Filctem Cgil che "nell'incontro si è discusso solo dei risvolti per l'Italia e quindi dell'unico stabilimento di proprietà, quello di Brindisi, confermando tutta una serie di problematiche, per la contrazione dei volumi delle lavorazioni effettuate e previste per il futuro. Ci è stata comunicata, senza grandi approfondimenti, la decisione di porre in vendita lo stabilimento".