"Giovani eccellenze pugliesi": giovedì la premiazione nel Bastione San Giacomo

Nel pomeriggio di domani, 13 luglio, a partire dalle ore 17, presso il Bastione San Giacomo di Brindisi, l’assessore regionale Sebastiano Leo, nell'ambito della misura Punti Cardinali, sarà presente alla cerimonia di premiazione del premio Giovani Eccellenze Pugliesi #studioinpugliaperché, l’iniziativa dell’assessorato regionale all’Istruzione e Diritto allo Studio e Arti, rivolta alle menti giovani e brillanti che hanno deciso di proseguire gli studi in Puglia.

Oltre che dall’assessore Leo, i vincitori della quinta edizione saranno premiati dai componenti delle commissioni di valutazione, in compagnia del noto presentatore Antonio Stornaiolo.

Dopo la premiazione, si procederà all’inaugurazione della mostra “#Studenthousing. Idee e progetti prendono forma”, dedicata al racconto del percorso innovativo svolto da Regione Puglia per trasformare l’ex Cassa Mutua Artigiani di Brindisi in una nuova residenza a disposizione degli studenti universitari ma anche di tutta la città. Con l’occasione della mostra, visitabile fino a giovedì 20 luglio dalle ore 17 alle ore 21, saranno raccontati anche il programma degli altri interventi regionali di rigenerazione urbana previsti all’interno del PINQUA, sempre in riferimento ai temi dell’housing studentesco e delle facilities per gli studenti. In programma, infatti, a conclusione dell’inaugurazione, anche una passeggiata urbana per visitare i luoghi della città coinvolti, realizzata in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Brindisi.