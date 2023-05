Medicina estetica: startup del Brindisino ottiene il "Premio America Innovazione”

Il 5 Maggio 2023, a Roma, presso la Camera dei Deputati, con una cerimonia ufficiale, è stato assegnato il prestigioso “Premio America Innovazione” a Biopolimeri Srl, azienda biotecnologica di san Vito dei Normanni. In occasione del 2023, anno europeo delle competenze, la Fondazione Italia Usa ha istituito il Premio America Innovazione, un riconoscimento per gli innovatori artefici delle migliori startup italiane. Affiancato al Premio America, lo storico riconoscimento destinato alle più prestigiose personalità di chiara fama internazionale, il Premio America Innovazione vuole valorizzare ogni anno 500 talenti imprenditoriali del nostro Paese che hanno ideato e realizzato delle startup innovative e competitive nel mondo del mercato globale e delle sfide mondiali. Un riconoscimento di prestigio internazionale per le migliori aziende Made in Italy che rappresenta una qualificazione e una certificazione di qualità di fronte agli investitori (clicca qui).

I vincitori del Premio America Innovazione sono stati selezionati tra 15000 start-up innovative italiane dalla Fondazione Italia Usa, tramite il registro Imprese e il sistema camerale, sulla base di diversi parametri indicativi dei valori e dei potenziali di competitività e di investimenti innovativi delle startup. “Siamo molto orgogliosi ed onorati per aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento, frutto dell’impegno continuo e della passione con la quale portiamo avanti il nostro progetto”, hanno dichiarato al termine della cerimonia il chimico Vincenzo De Benedictis, giovane innovatore, fondatore, responsabile della produzione e della tutela della proprietà intellettuale, la biologa Piera Angela Ramires, responsabile della ricerca eviluppe e l’Amministratore di Biopolimeri il ragionier Enzo Francavilla.

Biopolimeri Srl è una Startup Innovativa italiana fondata nel 2018 con sede in Via G. Oberdan a San Vito dei Normanni che si occupa di ricerca, sviluppo e produzione di dispositivi medici a base di polimeri di origine naturale, per applicazioni in medicina, cosmetica, e agroalimentare, certificata con sistema di qualità Iso 13485:2016.

La tecnologia sviluppata da Biopolimeri è tutelata da numerosi brevetti internazionali. Il dispositivo medico progettato e realizzato da Biopolimeri per applicazioni nella medicina estetica è un innovativo dermal filler a base di acido ialuronico. Il prodotto ha superato con successo tutte le fasi preliminari ed è attualmente nella fase clinica per la valutazione della sua efficacia e sicurezza. Lo studio clinico multicentrico, condotto su 72 pazienti volontari, iniziato a dicembre 2022, ha ottenuto l’approvazione di tre diversi Comitati Etici regionali e l’autorizzazione del Ministero della Salute.