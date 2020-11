Supporto alle imprese in tempo di pandemia: premiata Confindustria Brindisi

BRINDISI - A firma del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi e del vice presidente per l’Organizzazione, lo Sviluppo e il Marketing, Alberto Marenghi, è pervenuto un attestato con l’assegnazione del “Premio Resilienza” a Confindustria Brindisi “per la tenacia, l’impulso e l’enorme lavoro svolto durante i mesi complessi della pandemia, a sostegno delle imprese e di tutto il sistema produttivo”.

“Un riconoscimento importante e, quindi – si legge in una nota di Confindustria Brindisi - gradito. Si coglie l’occasione per confermare che continua l’attività della Task Force Covid-19 e le altre attività di supporto e assistenza, a disposizione sia delle aziende associate sia di quelle non associate”.

“Desidero esprimere, a nome delle aziende del territorio, un sentito ringraziamento alla struttura di Confindustria Brindisi per il lavoro svolto in un contesto particolarmente difficile come quello attuale. IIn questi mesi ho avuto modo di lavorare con una squadra formidabile, apprezzandone la professionalità e l’entusiasmo” – afferma il Commissario dell’Associazione, Gabriele Menotti Lippolis.