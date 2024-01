Nuove piste e potenziamento dei servizi: ecco come crescerà l'aeroporto del Salento

BRINDISI – Si va dall’ampliamento (già ultimato) della pista principale alla realizzazione di nuovi gates, passando per il potenziamento della Security e una tensostruttura per i passeggeri extra Schengen. Ammonta a un totale di 50 milioni di euro il pianto di investimenti che entro il 2027 dovrebbe garantire un potenziamento dell’Aeroporto del Salento. I numerosi progetti in cantiere sono stati illustrati oggi pomeriggio (mercoledì 24 gennaio) presso il salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, dal presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, e dal direttore generale dell’ente, Marco Catamerò.

Il piano strategico è stato presentato ai sindaci del Brindisino, in presenza anche del presidente della Provincia, Toni Matarrelli, e del presidente di Federalberghi Brindisi, promotore dell’incontro, Pierangelo Argentieri. Assente il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, che nella giornata di ieri aveva già accolto il presidente Vasile.

Aeroporto in crescita

Stando ai dati forniti dal direttore generale Catamerò, l’aeroporto di Brindisi, nel segmento dei 3-5 milioni di passeggeri annui, ha fatto registrare un incremento del 4 percento. Si tratta della miglior performance fra tutti gli aeroporti europei di quel segmento. Per il 2025 è stata pianificata una crescita intorno al 3 percento, salvo imprevisti di natura geopolitica.

La riqualificazione della pista

Una serie di interventi in materia di security dovranno essere completati in tempi celeri, in vista del G7 in programma il prossimo giugno a Borgo Egnazia.

Per il mese di febbraio è prevista l’inaugurazione della “nuova” pista principale, portata a una lunghezza di circa 3 chilometri. “Questo – dichiara Catamerò - consente di far atterrare gli aerei in qualsiasi condizione di vento”. Oltre alla pista, sono stati riqualificati anche due sentieri di avvicinamento, portati fino a 720 metri. Anche la pista secondaria è oggetto di restyling, con la programmazione di un ulteriore piazzale di 9mila metri quadri dotato di impianti di nuova generazione che consentiranno di aumentare la sicurezza aeroportuale. Questi interventi “storici” hanno “fatto fare la pace – spiega il dg di Adp – fra porto e aeroporto, perché ora nel porto medio potranno attraccare navi fino ad un’altezza di 48 metri, senza interferire con gli atterraggi".

Le opere in programma

Entro i prossimi tre anni sono previsti: nuovi parcheggi per aeromobili da 17mila metri quadri; un nuovo impianto di depurazione; una nuova cabina di alimentazione degli apparati elettrici del terminal; un ampliamento dell’area extra Schengen, con una tensostruttura che renderà operativi i gates per il passaporto digitale; un incremento dei parcheggi per le auto, con l’idea di realizzare un’area di sosta prima di accedere al sedime aeroportuale; un ampliamento dell’area controllo e smistamento dei bagagli.

Catamerò annuncia anche che è stato avviato un confronto con l’Onu per acquisire il cosiddetto raccordo “Hotel”, che consentirebbe di avere ulteriore spazio per quattro aeromobili 737.

Matarrelli: "Dovremi essere all'altezza del G7"

“C’è la volontà - dichiara Toni Matarrelli - di collaborare e contribuire a questo percorso di crescita, nell’anno in cui in provincia di Brindisi si terrà il G7. Dobbiamo mostrare di essere all’altezza di questo riconoscimento attribuito al territorio. Anche Federalberghi svolge una funzione importante di pungolo. Loro comprendono bene quanto lo sviluppo dell’aeroporto sia centrale per il futuro della Puglia e del Salento”.

Il presidente dei Federalbgerhi, Pierangelo Argentieri, rimarca come gli aeroporti pugliesi siano un “punto di orgoglio” per la regione. “Sono la testimonianza - afferma l’imprenditore - di un percorso che 20 anni fa ci ha visto accogliere con tanto entusiasmo il primo volo diretto Bari – Londra. Una destinazione con un volo diretto diventa infatti una grande opportunità per le imprese per allacciare rapporti commerciali. Ce ne siamo accorti quando i primi inglesi hanno investito in Valle d’Itria, fino a interessare tutto il nostro territorio”. E l’obiettivo ora è quello di “dimostrare di poter vivere di turismo per 12 mesi l’anno”.

Vasile: "Sfruttare le elisuperfici per i voli del futuro"

Antonio Vasile ricorda che “la Puglia è l’unica rete aeroportuale italiana: un modello che a breve sarà adottato da tutti gli altri aeroporti”. “Ogni singolo aeroporto - spiega - viene toccato da un fattore che riguarda la propria provincia con un consulente internazionale che ha stimato la nostra rete come un modello da seguire a livello nazionale e internazionale, data la peculiarità che avrà l’aeroporto di Grottaglie”. Per quanto riguarda l’aeroporto di Brindisi, Adp si è avvalsa della consulenza di una cittadina pugliese che gestisce l’aeroporto di Boston, Luana Burdi, per risolvere le interferenze con le attività portuali.

Ora l’obiettivo è di costruire “una rete di secondo livello – afferma il presidente di Adp – sfruttando le elisuperfici per eli soccorso per far atterrare i mezzi del futuro, ma già in fase di certificazione a livello nazionale, per il trasporto di persone, merci e farmaci”. Si tratta in sostanza di droni con un’autonomia di circa 100 chilometri che potrebbero essere testati anche presso l’aeroporto di Grottaglie, candidato a ospitare una base per i voli suborbitali. “Uno dei temi del G7 rimarca Vasile - potrà essere quello della base spaziale pugliese”.

