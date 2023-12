Produzione idrogeno verde a Brindisi: in campo un'altra società

Alboran Hydrogen Brindisi Srl, recentemente rinominata in Puglia Green Hydrogen Valley Srl, società di scopo che sta sviluppando il progetto omonimo con un focus nelle aree di Brindisi e Taranto, vede l’ingresso di Sosteneo Sgr S.p.A (“Sosteneo”), società dell’ecosistema Generali Investments focalizzata su progetti infrastrutturali per le rinnovabili e sistemi innovativi legati alla transizione energetica, grazie all’acquisizione dell’intera quota di partecipazione del 40 per cento di Alboran Hydrogen S.p.A. (azienda che aveva avviato il progetto), e quello di Dri D’Italia S.p.A. (Dri), partecipata al 100 per cento da Invitalia, con una quota minoritaria, una volta ottenuta da parte di quest’ultima le necessarie autorizzazioni ministeriali. Conseguentemente, la composizione della Società sarà costituita da Edison 45 per cento, Sosteneo 40 per cento, Saipem 10 per cento e Dri 5 per cento, player di riferimento nei rispettivi ambiti di business.

Puglia Green Hydrogen Valley è una delle prime iniziative per la produzione di idrogeno verde su larga scala in Europa e prevede la realizzazione di due impianti a Brindisi e Taranto, per una capacità di elettrolisi complessiva di 160 MW. Si stima che, una volta a regime, gli impianti saranno in grado di produrre circa 250 milioni di metri cubi di idrogeno verde all’anno. In particolare, il progetto di Brindisi, che verrà realizzato su terreni in area Sin (Sito di Interesse Nazionale), si trova in una fase avanzata dell’iter autorizzativo. Il progetto Puglia Green Hydrogen Valley sta inoltre positivamente partecipando al bando di finanziamento europeo Ipcei (Importanti Progetti di Interesse Comune Europeo).

Il progetto è stato identificato dalla Regione Puglia come un’opportunità strategica per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di transizione energetica che si è prefissata, con particolare riferimento alla decarbonizzazione del polo siderurgico pugliese. Il tavolo di lavoro congiunto che i partners del progetto hanno da tempo avviato con Governo, Regione Puglia e Acquedotto Pugliese evidenzia la perfetta sintonia tra la visione progettuale e la strategia europea, nazionale e regionale in ambito di idrogeno verde. In particolare, Dri D’Italia si propone di utilizzare idrogeno verde per alimentare i propri impianti di produzione di preridotto (direct reduced iron).

Si legge in un comunicato di Edison: "L’ingresso di Sosteneo, società di investimenti nelle infrastrutture energetiche sostenibili, testimonia ulteriormente che il progetto Puglia Green Hydrogen Valley ha non solo una rilevanza strategica ai fini della decarbonizzazione del Paese, ma anche una forte concretezza progettuale, oltre a rappresentare un unicum nel suo ambito. L’idrogeno è uno dei vettori energetici di riferimento per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dalla strategia nazionale ed europea al 2030 e al 2050. La Puglia Green Hydrogen Valley si configura come un modello di sviluppo sostenibile per la diffusione di idrogeno verde su larga scala, facendo leva sulle sinergie tra pubblico e privato per creare una nuova politica industriale, attenta alla sostenibilità ambientale e sociale, oltre che alla competitività del territorio".