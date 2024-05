Presentato il Polo nautico Brundisium: "Un progetto da 300 posti di lavoro"

BRINDISI – Il progetto è ancora in fase embrionale. Se dovesse andare in porto, potrebbe garantire non meno di 300 nuovi posti di lavoro. Il condizionale è d’obbligo, perché è ancora agli albori l’iter istituzionale e burocratico intrapreso da un gruppo di investitori che vorrebbe dar vita al “Polo nautico Brundisium”. Si tratterebbe, in estrema sintesi, di un cantiere navale per la produzione di imbarcazioni da diporto di ultima generazione.

L’idea è stata presentata stamattina (venerdì 10 maggio) nel corso di una conferenza stampa che si è svolta presso la sala “Gino Stasi” di palazzo Nervegna. Si è trattato, in realtà, di un incontro pubblico al quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni regionali (gli assessori Alessandro Delli Noci e Sebastiano Leo) e locali (il sindaco di Brindisi, il presidente della Provincia, il presidente del Consorzio Asi), oltre a esponenti della Camera di Commercio, Confindustria e delle organizzazioni sindacali. Presenti anche decine di studenti dell’istituto nautico Carnaro e del polo Messapia.

Le linee guida dell’investimento sono state illustrate dall’amministratore delegato di “Corset & Co”, Paolo Francia, dall’amministratore delegato di “Ice Yachts”, Marco Malgara, dal direttore finanziario di “Fiart Mare” Giulio Grimaldi e dal presidente del Salone Nautico di Puglia, Giuseppe Meo. L’incontro è stato moderato dal giornalista Mimmo Consales.

Il contesto

Gli investitori hanno delineato il contesto in cui si inserisce questo progetto. A livello regionale, in particolare, le realtà produttive nautiche pugliesi, pur essendo caratterizzate da buona specializzazione e ottima qualità dei prodotti, soffrono di: sistemi produttivi tradizionali non sufficientemente industrializzati e di dimensioni non idonee per poter soddisfare le richieste del mercato globalizzato; di frammentazione dei pochi stabilimenti produttivi, spesso distanti dalla costa; mancanza di accesso diretto all’acqua; carenza di manodopera specializzata.

L’obiettivo del “Polo nautico Brundisium” è quello di creare una realtà produttiva a chilometro zero per imbarcazioni da diporto con annessa una completa rete di sub fornitura e di personale specializzato. Questo “renderebbe Brindisi – fanno sapere gli investitori – il riferimento per la produzione nautica da diporto della regione Puglia e di tutta l’area Adriatico meridionale – ionica, migliorando sensibilmente l’integrazione del sistema produttivo pugliese al mare”.

L'impatto economico, occupazionale e ambientale

A regime (4/5 anni dal completamento delle opere di urbanizzazione già programmate) il volume d’affari sviluppato potrà raggiungere i 50 milioni all’anno, tra nuove costruzioni e refitting. I posti di lavoro, solo nell’area, come detto, sarebbero non meno di 300, senza tenere conto del potenziale sviluppo dell’indotto di subfornitura. E’ prevista anche la costituzione di un’academy per la formazione di personale altamente specializzato che possa rispondere in tempi rapidi alle esigenze produttive, progettuali e di R&s volte alla realizzazione di modelli innovativi del settore nautica.

Dal punto di vista dell’impatto ambientale, si stima una riduzione delle emissioni di Co2 legate ai trasporti delle imbarcazioni dai siti produttivi dall’entroterra al mare.

L'iter istituzionale

Questo, dunque, è lo scenario delineato dagli investitori. Perché il progetto possa concretizzarsi, dovrà superare l’iter autorizzativo del caso. Il cammino, ad ogni modo, è appena agli inizi. Nei giorni scorsi si è insediato un tavolo tecnico permanente presso la Provincia di Brindisi. Ne fanno parte, oltre alla Provincia, il Comune di Brindisi, la Regione, l’Autorità di sistema portuale (assente alla presentazione odierna) e il Consorzio Asi. Il tavolo sarà riconvocato nei giorni successivi.

L'amministratore delegato di “Corset & Co”, Paolo Francia, ha espresso l’auspicio che “la burocrazia non metta i bastoni fra le ruote”. Regione, amministrazione comunale e Provincia hanno dato la loro disponibilità a supportare il progetto, una volta che questo sarà meglio definito. “E’ necessario – afferma l’assessore regionale Delli Noci – che ci sia un quadro più dettagliato”. “Abbiamo bisogno – afferma il sindaco Giuseppe Marchionna – di una profilazione più puntuale”. A proposito della burocrazia, l’assessore Sebastiano Leo rimarca come i progetti vadano “presentati bene”. “Quando le esecuzioni rallentano - rimarca - può essere che i progetti non siano definiti in tutte le loro parti”. Il presidente della Provincia, Toni Matarrelli, spiega che “l’interesse va valutato nello specifico, rendendolo compatibile con il territorio”.

Il principale nodo da sciogliere sarà quello della localizzazione del cantiere. Al momento non è ancora stata individuata un’area precisa. L’interlocutore principale, da questo punto di vista, sarà l’Autorità di sistema portuale.