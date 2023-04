Dema: "Proposta vincolante da Italsistemi, impegno per riassorbimento lavoratori Dar"

Vi è anche il riassorbimento delle 87 unità impiegate presso lo stabilimento Dar di Brindisi, con opzione su nuove assunzioni da Dcm, nella proposta presentata da parte di Italsistemi Spa per l’acquisizione del gruppo Dema, sottoposto a concordato preventivo. Lo fa sapere Augusto Michelagnoli, vicepresidente della Italsistemi Spa, attraverso una nota stampa.

La sorte dei lavoratori dei siti Dema, Dar e Dcm, come noto, da tempo è al centro di forti preoccupazioni da parte dei sindacati, che hanno dato vita anche a manifestazioni di protesta. Dcm e Dar sono sorte a seguito del fallimento della Gse. In Dcm furono “parcheggiati” di fatto un centinaio di lavoratori in cassa integrazione, con l’impegno, mai mantenuto, di riassorbimento in Dcm. Il settore è quello aerospaziale.

Ora si spera in una svolta positiva per tutti i lavoratori coinvolti nella vicenda, dopo i timori sulla chiusura dei siti brindisini manifestati dai sindacati. “Augusto Michelagnoli, dunque, “fa presente che la proposta presentata da parte di ltalsistemi S.p.A. e sottoposta al vaglio del Tribunale di Napoli è un'offerta vincolante, notificata alla società lo scorso 10 marzo 2023”.

“Tra gli impegni che la società ha assunto nell'ambito della predetta offerta vincolante- si legge nel comunicato - vi è il riassorbimento delle n. 86 risorse impiegate nel sito industriale di Brindisi della Dar, con opzione su nuove assunzioni da Dcm, riallocando su aziende del Gruppo già operanti in Puglia”. “La volontà di garantire e tutelate l'occupazione nei siti pugliesi è stato sottolineata con vigore presso tutti i tavoli concernenti la vicenda Dema/Dar/Dcm – si legge ancora nella nota - atteggiamento che storicamente appartiene alla visione industriale del Gruppo. Rimangono tuttavia le preoccupazioni derivanti dai tempi necessari delle procedure che non aiutano alla continuità e fluidità delle attività industriali”.