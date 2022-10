Lotta agli agenti immobiliari abusivi: in campo la Camera di commercio

BRINDISI - L’abusivismo e le irregolarità nel settore dell’intermediazione immobiliare comportano distorsioni nel mercato ed effetti negativi sia per gli operatori onesti che per i potenziali clienti. Una trattativa che dovrebbe, dunque, contribuire a realizzare il sogno di una vita, come l’acquisto di una casa, rischia di trasformarsi in una brutta esperienza se non condotta secondo in maniera corretta e trasparente. Per questo, la Camera di Commercio di Brindisi ha esercitato un’azione di coordinamento mettendo attorno allo stesso tavolo gli attori a vario titolo coinvolti nel settore immobiliare: da un lato le associazioni di categoria, che tutelano gli operatori corretti e regolarmente iscritti all’albo della Camera di Commercio, dall’altro quelle dei consumatori, che rischiano danno economico se non sono coperti da tutela legale.

Proprio per rendere sicure le trattative, questa mattina nella Camera di Commercio di Brindisi, è stato sottoscritto un “protocollo per la legalità ed il contrasto alle attività abusive nel settore delle agenzie immobiliari”. Il documento è stato firmato in sala Giunta da Confcommercio, Confesercenti, Confindustria e Federcommercio e le associazioni dei consumatori Adoc, Adiconsum e Confconsumatori.

Ma qual è il ruolo specifico della Camera di Commercio in questo contesto? L’ente svolge funzione di regolazione del mercato e annovera tra le proprie competenze sia quella relativa alla verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di intermediazione immobiliare, sia sulla correttezza nello svolgimento dell’attività da parte degli operatori e la conseguente irrogazione delle sanzioni disciplinari e pecuniarie, sia l’accertamento e la segnalazione agli organi competenti dell’esercizio abusivo.

“Un protocollo che coinvolge una categoria importante come gli agenti immobiliari ma che, soprattutto, coinvolge tante vite e tante famiglie nel momento più importante della loro vita che è l’acquisto di una casa. - ha commentato il commissario straordinario della Camera di Commercio, Antonio D’Amore- oggi si passa dalle parole ai fatti, la Camera di Commercio ha sempre svolto un ruolo di regolazione e controllo del mercato. In questo momento si accede ad una fase più operativa che è anche di contrasto ai comportamenti illegittimi e all’abusivismo nel settore”.