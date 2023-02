La provincia di Brindisi tra le protagoniste dello "Slow wine fair 2023"

BRINDISI - La Puglia è tra le regioni protagoniste della seconda edizione di Slow wine fair, la manifestazione dedicata al vino buono, pulito e giusto che si svolge a Bologna dal 26 al 28 febbraio 2023. Organizzata da BolognaFiere con la direzione artistica di Slow Food, rappresenta l’incontro internazionale della Slow Wine Coalition e riunisce ancora una volta 750 cantine selezionate da Slow Food e operatori della filiera del vino provenienti da 21 Paesi e da tutte le regioni italiane.

Tra questi, al 21 febbraio la commissione di assaggio della fiera ha confermato la partecipazione di 22 cantine dalla Puglia, che, secondo la guida Slow Wine 2023 ha retto bene a questo lungo periodo di crisi, anche se, tra pandemia e guerra, il calo di esportazioni ha messo a dura prova soprattutto chi nel tempo aveva puntato su mercati internazionali. Tra le note positive, si continua a registrare un aumento delle vendite del vino rosa, che tocca durante l’estate picchi mai raggiunti prima, e cresce l’attenzione per il comparto spumantistico, anche se la Puglia, tranne la zona della Daunia con San Severo in prima linea, non ha una vera tradizione per questa tipologia. La scommessa di alcuni audaci imprenditori di puntare per la spumantizzazione su alcuni vitigni, come il bombino bianco e la verdeca per quelli a bacca bianca, e il susumaniello e il negroamaro per quelli a bacca nera, sta dando loro ragione. Stabile la situazione del Primitivo e degli altri vini da uve nere, come negroamaro e uva di Troia.

Nella lista delle cantine pugliesi confermate all'evento, sarà possibile trovare due realtà della provincia di Brindisi: la Cantina Sampietrana di San Pietro Vernotico, e Tenute Lu Spada di Brindisi.