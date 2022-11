Il punto sull'Elenco delle attività storiche e di tradizione della Puglia

CEGLIE MESSAPICA - La Confesercenti provinciale di Brindisi, questa volta in collaborazione con il Comune di Ceglie Messapica, continua l’operazione di promozione della legge regionale che riconosce i negozi, le botteghe artigiane e i locali di somministrazione storici di Puglia. Attraverso la legge regionale numero 30/2021 è stato istituito l’Elenco delle attività storiche e di tradizione della Puglia con l’intento di favorire la conoscibilità delle eccellenze commerciali, produttive e ristorative storicamente presenti sul territorio, nonché tutelare e valorizzare le attività storiche pugliesi.

È possibile ottenere il riconoscimento di storicità per quegli esercizi caratterizzati dalla continuità nel tempo della gestione, dell'insegna e della merceologia offerta, collocati in strutture di pregio o contesti urbani di particolare interesse, che abbiano mantenuto arredi e attrezzature storiche o che possano vantare un particolare legame tra la tipologia dell'offerta e il contesto territoriale. Alle aziende ammesse nell’albo la Regione conferirà il marchio identificativo di attività storica in base al cluster di appartenenza, determinato dalla tipologia dell’attività insignita e dagli anni di storicità posseduti. Il requisito di base è aver compiuto almeno trenta anni di attività. La legge prevede inoltre futuri interventi di sostegno per le attività storiche e di tradizione iscritte nell’Elenco.

Per illustrare gli aspetti della Legge e le modalità di accesso all’Elenco Regionale si terrà a Ceglie Messapica un incontro rivolto a tutti gli esercenti, giovedì 24 novembre, alle ore 16:30, presso la sede della Med Cooking School. Presenti il sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano, l'assessore comunale alle Attività Produttive, Mariangela Leporale, il presidente provinciale di Confesercenti Brindis,i Michele Piccirillo, e Cristina Elia, delegato Confesercenti di Ceglie Messapica. Per richiedere il riconoscimento è possibile rivolgersi presso il Cat Confesercenti di Brindisi, abilitato dalla Regione Puglia, il quale offre a tutti coloro i quali volessero candidarsi all’ingresso nell’Elenco regionale assistenza gratuita nella compilazione della domanda. Per informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica – Confesercenti di Brindisi al n. 0831523190 o scrivere a: brindisi.cat@gmail.com.