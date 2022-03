Enel conferma investimenti in rinnovabili, Pd: "Nuovo partenariato territoriale"

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Partito Democratico di Brindisi sulle rassicurazioni fornite dal direttore Italia di Enel sulla disponibilità per investimenti a Brindisi

Il processo di decarbonizzazione per questo territorio, che ha vincolato per anni le proprie potenzialità alla produzione di energia da fonti fossili per tutto il Paese, è una sfida importante per le ricadute sociali ed economiche che comporta. Le fasi transitorie, come quella che stiamo vivendo, sono le più difficili ma al contempo, se opportunamente sfruttate, possono rivelarsi determinanti per il futuro.

Per questo le rassicurazioni avute dal direttore Italia di Enel, Nicola Lanzetta, hanno una grande valenza che le istituzioni e le associazioni sindacali e datoriali devono saper pienamente cogliere dimostrandosi all’altezza della sfida. La conferma di investimenti in rinnovabili, sistemi d’accumulo e per la logistica con Enel Logistics rappresentano il punto di partenza del nuovo “partenariato territoriale” che il gruppo Enel deve sottoscrivere con Brindisi: un patto basato quindi sulla sostenibilità, sullo sviluppo e soprattutto sul lavoro.

La circostanza, così come sostenuto dal Direttore Lanzetta, che il gruppo Enel è impegnato nella formazione di nuovo personale, proprio per le mutate esigenze aziendali dovute alla decarbonizzazione, è una notizia molto positiva, ma crediamo che sia necessario valorizzare e formare anche tutte quelle maestranze locali che per anni sono state impiegate nel polo energetico.

Altrettanto fondamentale è la disponibilità all’apertura dei propri siti a soggetti terzi nel campo delle rinnovabili e l’approfondimento della ricerca di altre fonti come l’idrogeno verde; qualche sollecitazione e qualche idea è giunta anche dal consiglio comunale con un ordine del giorno votato a larga maggioranza.

Ci auguriamo quindi che il confronto tra azienda e territorio possa continuare nel solco della condivisione di un percorso per il raggiungimento di obiettivi che, dopo tanti anni, finalmente convergono. E, a nostro avviso, questa convergenza di interessi quali lavoro, sviluppo e sostenibilità ambientale porterà ottimi risultati per tutto il tessuto economico e sociale del territorio.