Recupero plastica, Versalis punta anche su Brindisi per un impianto

BRINDISI - Dopo Mantova - che ospita un impianto pilota -, anche Priolo (in Sicilia), Dunkerque (in Francia) e Brindisi. Sono tre città che potrebbero ospitare impianti sperimentali per il recupero della plastica. E' quanto emerge dalle parole dell'amministratore unico di Versalis, che ha spiegato il progetto "Hoop". Già il 6 luglio 2022 a Roma era stato presentato dai vertici aziendali guidati dall'amministratore delegato, Adriano Alfani, il piano industriale di Eni-Versalis 2022-2025 alla presenza delle segreterie nazionali e territoriali della Filctem Cgil, della Femca Cisl e della Uiltec Uil, insieme a una folta delegazione delle rappresentanze sindacali unitarie dei siti interessati, tra cui Brindisi. Allora si parlò di un investimento pari a 200 milioni di euro per il capoluogo adriatico.

A diffondere e commentare quest'ultima, più recente notizia ci pensa il capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Francesco Cannalire: "Il progetto 'Hoop' di Versalis rappresenta un importante investimento della società controllata da Eni nel campo della sostenibilità ambientale mediante il riciclo chimico della plastica che, tramite un processo termico e di pirolisi, punta alla circolarità di tutte le plastiche e alla valorizzazione delle stesse trasformandole in 'nuova' materia prima. Il progetto ha ricevuto importanti riconoscimenti dall'Unione Europea per l'innovativa tecnologia a basse emissioni".

Come detto, l'impianto pilota e sperimentale da 6 tonnellate è in fase di realizzazione a Mantova, in cui insiste il centro di ricerca nazionale di Versalis, e verrà terminato nel 2024. Le parole dell'amministratore unico di Versalis confermano le anticipazioni del piano industriale societario. Emerge che Brindisi, alla stregua di Priolo e di Dunkerque in Francia, potrebbe ospitare l'impianto "Hoop". Quindi, nel medio-lungo periodo, finita la fase sperimentale, verrà realizzato un impianto innovativo con la tecnologia di riciclo chimico delle plastiche con una portata da 50/60 tonnellate che dovrà insediarsi presso stabilimenti di Versalis in cui è operativo il cracking.

Chiosa Cannalire, invitando la città a farsi trovare pronta: "Per questo sarebbe opportuno che il tessuto economico di Brindisi inteso come piattaforma programmatica unica tra le istituzioni, le organizzazioni sindacali e datoriali, interagisca immediatamente e intavoli da subito una trattativa con Versalis per creare le migliori condizioni al fine di agevolare tale investimento sostenibile nell'impianto di Brindisi che avrebbe importanti ricadute positive occupazionali, economiche e ambientali".