Lavoro: annunci per 109 figure, quasi la metà nel settore dell'edilizia

Quarantasette annunci di lavoro per 109 figure professionali è il dato registrato nella settimana dall’11 al 18 novembre relativamente alla ricerca di personale nell’ambito territoriale di Brindisi. Le offerte, consultabili sul sito o sulla app “LavoroxTe Puglia”, sono quotidianamente aggiornate e monitorate dagli operatori dei Centri per l’impiego.

Il settore economico in cui maggiore è la ricerca di manodopera è quello dell'edilizia con 49 posizioni aperte su Brindisi e provincia. Segue il settore turismo con 12 profili professionali richiesti, 7 nel settore dei servizi assicurativi e finanziari, 7 figure nei servizi, 5 nel settore della ristorazione, 5 nelle pulizie, 5 nel settore informatico, 4 nel termoidraulico, 4 nel commercio, 3 nel contabile, 3 nella sanità, 2 nella manutenzione, 1 nel metalmeccanico, 1 nel tecnico, , 1 nell'immobiliare, 1 nel settore elettromeccanico.

Restano attive le offerte all’estero tramite la rete Eures. Si ricerca personale nel settore della ristorazione in Germania e Agency e Concierge (addetto accoglienza) nel settore dello Yachting di lusso a Olbia. Si informa, a proposito della rete Eures, che sono ancora aperte le iscrizioni alla sesta edizione dell’evento “Eures Italy for Employers' Day 2022”, che si terrà il prossimo 15 novembre, dedicato ai Servizi per l'impiego e alle aziende europee alla ricerca di personale.

Si segnala, inoltre, per questa settimana, un’offerta di lavoro per gli iscritti alle categorie protette ex art. 1 L 68/1999 per “addetto/a back office commerciale”.

Sempre aggiornata anche la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati e alle opportunità offerte con i programmi Garanzia Giovani e Neet.

Per qualunque supporto, richiesta o informazione, cittadini e imprese possono rivolgersi agli operatori di Arpal Puglia dei tre Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni). Si consiglia di consultare quotidianamente il portale Lavoro per Te - Regione Puglia, per rimanere sempre aggiornati sulle nuove opportunità lavorative.