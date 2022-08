Lavoro: 219 oppurtunità nel Brindisino. Richieste in aumento nella sanità

Il consueto appuntamento del venerdì con il report settimanale elaborato dallo staff comunicazione/rapporti con i media dell'Ambito Territoriale di Brindisi di Arpal Puglia attesta che sono 219 le figure professionali ricercate, nella settimana dal 5 al 12 agosto, nella provincia di Brindisi.

Il rapporto, che promuove le vacancy quotidianamente pubblicate dai tre Cpi sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e consultabili anche tramite App gratuita “Lavoro per te Puglia”, ci segnala, a stagione estiva ormai a pieno regime, la presenza di 15 annunci relativi al settore della ristorazione e del turismo per un totale rispettivamente di 38 e 30 di figure ricercate. Si constata, quindi, una progressiva diminuzione, di settimana in settimana, nei comparti sopra citati, dei posti disponibili, a cui fa da contraltare un considerevole aumento delle posizioni aperte nel settore sanitario con ben 63 occasioni di impiego e 31 nel settore dell'assistenza domiciliare.

A seguire: 23 figure ricercate nell’edilizia, 8 nei servizi, 5 nelle pulizie, 4 nel termoidraulico, 4 nel commercio, 3 nei trasporti, 3 nei servizi alla persona, 2 nell’artigianato, 2 nel tessile, 2 nella manutenzione e 1 nel metalmeccanico. Questa settimana si evidenzia, per le categorie protette, la disponibilità di 1 posto riservato alle persone con disabilità ex. art 1 L.68/1999. Per l’estero, tramite rete Eures, alla possibilità di candidarsi come educatori/trici in asili nido e scuole cattoliche a Francoforte e come lavoratori/trici qualificati per la raccolta stagionale di ortaggi, frutta e attività nei vivai in Belgio si aggiunge quella come operai/e specializzati nel settore siderurgico, sia in Italia che in sedi estere, e come professionisti/e del settore informatico a Malta.

Ampia la rosa delle possibilità nel settore della formazione: dai corsi per l’assistenza socio sanitaria – Cefass, ai corsi altamente specializzati in Meccanica, Elettronica, Meccatronica e Biomedicale dell’ Its Antonio Cuccovillo, ai corsi rivolti a disoccupati/inoccupati anche percettori di Naspi, Dis - Coll o Reddito di Cittadinanza e studenti/esse universitari/ie residenti in tutto il territorio italiano di Pugliaform So.ne.vi sas, ai corsi di formazione professionale rivolti ad appartenenti a categorie protette ex art. 1 L. 68/99 in stato di disoccupazione di Create Connections in partenza a settembre e quelli di formazione professionale rivolti a disoccupati/e in tutta Italia di Cfa in partenza a settembre. A ciò si aggiungono i nuovi corsi di alta specializzazione tecnologica organizzati dall’Its Turismo e Beniculturali Regione Puglia.

Per usufruire gratuitamente del servizio pubblico di mediazione domanda/offerta di lavoro, cittadini e imprese possono rivolgersi agli operatori di Arpal Puglia dei tre Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi. Gli sportelli sono aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì anche nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30) presso le sedi di Brindisi, Ostuni e Francavilla e presso l’Ufficio Collocamento Mirato Disabili, situato in via Tor Pisana, 114, Brindisi (per info e contatti: www.arpal.regione.puglia.it).