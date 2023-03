Assemblea di Confindustria: Bonomi e il ministro Raffaele Fitto a Brindisi

BRINDISI – Carlo Bonomi, presidente nazionale di Confindustria, è stato uno dei protagonisti dell’assemblea di Confindustria dal titolo “Finalmente Brindisi” che si è svolta stamattina (lunedì 13 marzo) presso il teatro Impero di Brindisi. Presenti anche il ministro per il Sud e per il Pnrr, Raffaele Fitto, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi. A fare gli onori di casa, il presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Lippolis.

L’intervento di Bonomi

Uno dei temi affrontati è stato il Pnrr. “Già nel giugno del 2020 come Confindustria - afferma Bonomi - avevamo detto che non eravamo convinti di come era fatto il Pnrr. Anche nel 2022 dopo lo scoppio del conflitto russo-ucraino, chiedevamo un aggiornamento. Confindustria è sempre nel merito delle cose, siamo di tripla ‘A’: agovernativi, apartitici e autonomi. E quindi ora che siamo nel marzo del 2023 auspichiamo che l’Italia si metta d’accordo con Bruxelles per adeguare quel piano. Un piano che non deve adeguare solo l’Italia”. “Pochi sanno – ha aggiunto - che la Germania ha già chiesto due modifiche già votate". Da qui la necessità, secondo Bonomi di un confronto collettivo, perché "credo che su questo si possa fare una riflessione insieme per portare avanti le cose”.

Il presidente nazionale di Confindustria ha parlato anche di superbonus. "Abbiamo affrontato il tema del credito edilizio con molta responsabilità. Quel provvedimento – afferma Bonomi - non è 'figlio' di questo governo e nessuno lo sta accusando da parte nostra. Si è trattato di un provvedimento nato per uscire dal periodo pandemico, per intervenire su un settore che da 15 anni ne soffriva, ma dopo se ne è abusato". "Come da interpretazione data da Eurostat, il governo - ha aggiunto - è stato costretto ora a fare questo nuovo provvedimento" sullo stop alla cessione del credito, "perchè o s'interveniva o si mangiava lo spazio fiscale per tutta la legislatura". "Quello che noi abbiamo è che è stato sbagliato il metodo: se noi fossimo stati convocati prima di prendere quella decisione - ha spiegato Bonomi - una soluzione la si trovava insieme, invece sono state spiazzate, così, famiglie e imprese".

"Con grande senso di responsabilità, abbiamo detto come sistema industriale che se ci sono problemi del sistema bancario a comprare quei crediti, lo facciamo noi. Noi imprese aiutiamo i colleghi. Credo che sia una grande assunzione di responsabilità. Noi abbiamo uno spazio fiscale di 54 miliardi all'anno. Quel problema - ha affermato - lo possiamo risolvere in sei mesi. Spero che qualcuno colga questa nostra disponibilità".

Un passaggio del discorso di Bonomi ha riguardato anche la questione migranti. "Restiamo fuori, come Confindustria - afferma Bonomi - dalle polemiche politiche dopo quanto avvenuto a Cutro. Faccio mie le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di cui siamo tutti orgogliosi. La tragedia di Cutro deve segnare un punto di svolta nel merito del dibattito, quando si parla di immigrazione in Italia. E' successo un qualcosa che ci ha segnato tutti. Ritengo, però, che abbinare l'immagine del Mezzogiorno, della Calabria, come un 'mare di morte', non sia giusto ed è una cosa che non meritano il Sud e la Calabria".

"Abbiamo tutti, noi italiani, un doppio debito, con il Mezzogiorno e la Calabria, quando si parla di migranti. Il Sud vede migrare i propri giovani fuori, ma il Mezzogiorno fa tanta accoglienza. L'anno scorso la Calabria in silenzio ha accolto 18mila persone. Auspichiamo che questa tragedia porti ad una svolta nel dibattitto, e che si possa ragionare finalmente di politiche organiche di occupabilità, inclusione e cittadinanza".

Confindustria Puglia

Il presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, dall’assemblea di Confindustria Brindisi propone "un patto per la Puglia a livello comunale, regionale e nazionale per l’utilizzo dei fondi comunitari, al di là dei localismi o delle appartenenze politiche”. Fontana, nel fare un "plauso alla Regione Puglia per essere stata virtuosa nell’impiegare al meglio le risorse comunitarie 2014-2020, contribuendo positivamente alla crescita del tessuto produttivo pugliese", si dichiara "preoccupato per il blocco di alcuni avvisi se non partirà il Fondo sociale di coesione che darebbe continuità alla programmazione 2021-2027". Per questo Fontana chiede che "insieme ai ministeri competenti si valutino le modalità amministrative più efficaci per l’utilizzo delle risorse del Fsc, garantendo la necessaria continuità nell’utilizzo dei fondi comunitari".

"Il presidente Emiliano - evidenzia Confindustria in una nota - ha accolto la proposta di Fontana di dare avvio ad un patto per la Puglia, manifestando la sua disponibilità ad un confronto costruttivo con la regia delle parti sociali. Anche il ministro Fitto - evidenzia ancora Confindustria - ha espresso la disponibilità a un lavoro sinergico per lo sviluppo del Paese”.