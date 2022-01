Assegno unico universale tramite Confartigianato Brindisi: ecco come

BRINDISI - Tutti i lavoratori autonomi, quindi titolari di imprese artigiane, commerciali, agricole, attive in ogni settore, anche i liberi professionisti che hanno figli di pochi mesi e sino a 21 anni hanno diritto all'assegno unico universale. Per informazioni e per inoltrare la domanda, fissando preventivamente un appuntamento, l’utenza potrà rivolgersi presso il patronato Inapa -Confartigianato o il Caf di Confartigianato Brindisi che hanno sedi in: Brindisi, via Dalmazia n. 31/c tel. 0831.1850053; San Vito dei Normanni, Via Garibaldi n. 6 tel. 380.7786098; Ceglie Messapica, via G. Fortunato n. 5.

“Hanno diritto a percepire l’assegno – fa sapere il direttore di Confartigianato Brindisi, Rino Piscopiello - tutti i genitori, è importante saperlo, più importante informare amici, parenti e conoscenti a cui potrebbe sfuggire l'informazione, se avete bisogno di assistenza per inoltrare la domanda potete venire nei nostri uffici del Caf-patronato di Confartigianato. Hanno diritto all'assegno anche i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato”.

L’assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. L’assegno è definito: unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità; universale, in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di Isee o con Isee superiore alla soglia di 40.000 euro.