Consorzio Asi: "Si continui a presidiare autonomia e indipendenza"

L’avvocato Vittorio Rina confermato alla presidenza del Consorzio Asi, con Martina Landolfa vice presidente e Giacomo Rosato consigliere. Questa la composizione del consiglio di amministrazione del Consorzio Asi di Brindisi che resterà in carica per il quinquiennio 2021-2026, così come stabilito dall’assemblea dei soci consortili, riunitasi giovedì scorso, 28 ottobre, che ha approvato il Piano Triennale delle Attività 2022-202

“Il Comune di Francavilla Fontana – si legge in una nota di Idea per Francavilla a firma del presidente Domenico Attanasi e del segretario Angelo Prete - che nell’occasione è stato rappresentato dallo stesso sindaco Antonello Denuzzo e che detiene una quota di partecipazione al Consorzio pari al 10,36 percento, ha espresso in seno al Cda la vice presidente dott.ssa Martina Landolfa, giovane e apprezzata professionista francavillese, alla quale il movimento Idea per Francavilla rivolge innanzitutto le più vive congratulazioni e i più sentiti auguri di buon lavoro”.



“Ma i dati politici che emergono con forza dalla Assemblea e che accogliamo con soddisfazione sono sostanzialmente due. Da un lato, e più in generale – si legge ancora nella nota - l’intento di continuare a presidiare l’autonomia e l’indipendenza del Consorzio Asi di Brindisi da quelli delle altre province pugliesi, rispetto alle quali nei mesi scorsi era stato addirittura ventilato l’accorpamento. Dall’altro, e sul fronte più strettamente locale, la volontà di preservare la centralità commerciale e politica del Comune di Francavilla Fontana nel territorio brindisino, riconoscendogli autorevolezza e rappresentatività”.

“Al Consiglio di Amministrazione appena eletto consegniamo dunque la sfida del rilancio del tessuto imprenditoriale del territorio, in un momento storico che vede all’orizzonte le opportunità delle Zes e le risorse del Pnrr. Alla dott.ssa Martina Landolfa affidiamo invece un obiettivo specifico: liberare la zona Asi di Francavilla Fontana dal fardello del vincolo idrogeologico per consentirle finalmente di pianificare il proprio futuro”.