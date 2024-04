I rischi dell'uso dei fitofarmaci, "Agricoltura sì... cura": l'evento a Ostuni

OSTUNI - "Agricoltura sì... cura" è più di un semplice titolo: rappresenta un manifesto per un futuro agricolo sostenibile e rispettoso dell'ecologia e della salute. La Flai Cgil di Brindisi è orgogliosa di annunciare la presentazione del secondo quaderno dell’Osservatorio Placido Rizzotto, che si terrà martedì 30 aprile 2024, alle ore 9 presso l'istituto tecnico agrario "Pantanelli-Monnet" ad Ostuni.

Questa iniziativa, sostenuta con convinzione dalla Flai Cgil di Brindisi, nasce dall'entusiasmo e dalla consapevolezza dell'istituto tecnico agrario "Pantanelli-Monnet" nei confronti dei suoi studenti, i futuri custodi della terra e della salute. L'evento sottolinea l'importanza di un approccio che privilegi la cura dell'ambiente e la salute dei lavoratori agricoli, spesso sacrificati su un altare di pratiche agricole insostenibili e di un uso massiccio di pesticidi.

Il quaderno "Agricoltura sì... cura" offre una dettagliata radiografia dei rischi legati all'uso dei fitofarmaci, esplorando gli effetti collaterali che tali sostanze hanno sulla salute umana e sull'ambiente. In un momento storico in cui l'Unione Europea cerca di contrastare queste problematiche attraverso iniziative come il "Green deal" e la strategia "Farm to Fork", mirate a ridurre del 50 per cento l'utilizzo di agenti chimici spingendo sempre più ad un'agricoltura bio, il quaderno pone l'accento sull'urgente necessità di promuovere modelli di produzione alternativi.

La sinergia tra la Flai Cgil e Legambiente, testimoniata da questa pubblicazione, si focalizza sulla sussidiarietà sociale, coinvolgendo lavoro, cittadini, consumatori e le filiere agroalimentari nella realizzazione di un ecosistema alimentare che sia equo, salutare e giusto. Non vi può essere, infatti, cibo sano che non sia prodotto nel rispetto di criteri etici e salutari.

Il contributo di esperti di rilievo, come Giuseppe Polito, medico nucleare e componente del direttivo Isde Brindisi, arricchisce l'analisi presentata nel quaderno, insieme all'esperienza di Phyto-Victimes, l'associazione francese in prima linea nella battaglia per il riconoscimento delle malattie professionali causate dall'esposizione ai fitofarmaci.

Il programma dell'evento

Saluti: Natale Palmisano, dirigente scolastico; introduce: Giusy De Simone, segretaria Flai Cgil Brindisi; presentazione quaderno: Matteo Bellegoni, Osservatorio “Placido Rizzotto” Flai Cgil Nazionale; interverranno: Gabrio Toraldo, segretario generale Flai Cgil Brindisi e Giuseppe Polito, medico nucleare componente direttivo Isde Brindisi; conclusioni: Antonio Gagliardi, segretario generale Flai Cgil Puglia.