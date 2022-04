Vertenza Dcm: "Intesa raggiunta, azienda ritirerà i licenziamenti"

BRINDISI – La Dcm revocherà la procedura di licenziamento collettivo. In cambio i lavoratori rinunceranno all'azione legale intrapresa nei confronti dell'azienda. Giovedì prossimo (21 aprile), salvo dietro front, sarà messo nero su bianco un accordo che segna una svolta positiva nella vicenda riguardante gli 81 dipendenti ex Gse, per i quali adesso si aprono possibilità concrete di accedere ad altri 12 mesi di cassa integrazione. E' quanto emerge da una nota della Fiom Cgil Brindisi a firma del segretario generale Angelo Leo. L’intesa è il frutto di un negoziato che nelle ultime settimane ha coinvolto sindacati, dirigenti aziendali, Confindustria Brindisi, le istituzioni locali (Provincia di Brindisi e amministrazione comunale) e la Task force regionale per le emergenze occupazionali, che ha fatto da regia.

“L'azienda ritirerà i licenziamenti – dichiara il segretario generale della Fiom Cgil Brindisi, Angelo Leo (foto in alto) - impegnandosi a riaprire la procedura per l'avvio della cassa integrazione di 12 mesi con finalità occupazionale. In cambio i lavoratori dovranno rinunciare al contenzioso legale con la Dcm”. “Inoltre – prosegue Leo - il gruppo Dema si impegna a rispettare un bacino di prelazione degli ex lavoratori Dcm in caso di nuove future assunzioni delle figure professionali presenti nel bacino. Nel contempo l'azienda si impegnerà a proporre incentivazioni all'esodo”.

Tale operazione "costerebbe all’azienda – rimarca Leo - non meno di un milione di euro. Resta comunque per i lavoratori Dcm, l'obbiettivo della loro ricollocazione, da raggiungere sia per la dignità dei lavoratori che delle loro famiglie”. Il prossimo 21 aprile dunque la firma dell’accordo, “se non ci saranno ritorni indietro – conclude Leo - incrociando le dita”.