"Rilancio della chimica a Brindisi": Confindustria riunisce gli stati generali

BRINDISI - “Oggi le imprese riunite per rilanciare il settore della chimica e spingere sull’attuazione di normative ancora non del tutto operative. Fondamentale far ripartire gli investimenti e non perdere l’opportunità del Pnrr per lo sviluppo del comparto”.

Angelo Guarini, direttore di Confindustria Brindisi, esprime la grande soddisfazione di Confindustria Brindisi nell’ospitare una manifestazione così importante legata al settore chimico: settore tradizionalmente trainante per l’economia regionale, che sta cogliendo appieno la sfida della trasformazione energetica e del green new deal. È quanto è emerso dagli Stati generali della Chimica, un incontro organizzato dal Gruppo Tecnico Chimica di Confindustria Puglia per aiutare gli imprenditori ad affrontare, anche attraverso la condivisione di case history aziendali, i nuovi temi del futuro, partendo da scelte strategiche fino agli interventi concreti da parte delle Istituzioni. L’obiettivo è anche quello di accompagnare le aziende verso nuove modalità? di business.

"Gli stati generali della Chimica – ha dichiarato Amedeo Borricelli, coordinatore Gruppo Tecnico Chimica di Confindustria Puglia – sono un importante momento di confronto per gli imprenditori del settore su temi sensibili (comuni, peraltro, anche ad aziende di altri settori): sicurezza sul lavoro, emissioni in atmosfera, sostenibilità sia verde che economica delle imprese. L'abbiamo fatto attraverso gruppi di lavoro, accompagnati in questo percorso da figure istituzionali: la dottoressa Gaburri di Federchimica, i dottori Leo e Crescenza dell'Inail, il dottor Ronco di Confindustria Puglia, la dottoressa Labate della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati”.

“Sono emersi vari nodi, percorsi da intraprendere e anche qualche soluzione. Sicuramente nei prossimi mesi ci sarà da lavorare e arriveremo ad indire nuovi Stati Generali quando avremo dato seguito a quello che ci hanno richiesto gli imprenditori". Continua Borricelli “con grande soddisfazione i tre i documenti – frutto dei gruppi di lavoro – verranno presentati presso gli uffici regionali per intraprendere una strada condivisa tra imprenditori e istituzioni”. Da questo punto di vista, come accennato, il Pnrr rappresenta una grande occasione.