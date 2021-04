Sabato 1 maggio le attività commerciali potranno essere aperte

BRINDISI - In riscontro alla sollecitazione di Confesercenti, la Regione Puglia ha deciso che sarà garantita l'apertura facoltativa delle attività commerciali per sabato 1 maggio e i negozi del centro storico di Brindisi, così come quelli della provincia, saranno regolarmente aperti al pubblico, nel rispetto delle regole di distanziamento e accesso alle attività.

In un comunicato stampa di Confesercenti si legge: "Siamo lieti che la Regione abbia compreso non solo il disagio economico della nostra categoria ma anche il ruolo e la responsabilità con la quale le nostre imprese stanno affrontando la situazione sanitaria".

L'apertura dei negozi sarà garantita quindi nella fascia oraria dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.

La nota di Confesercenti si chiude così: "Nei prossimi giorni valuteremo inoltre l'opportunità di proseguire con le aperture straordinarie anche per tutte le domeniche del mese di maggio, sempre nell'ottica di ampliare le fasce orarie di servizio e le opportunità di acquisto, diluendo l'utenza ed evitando così pericolosi assembramenti in concomitanza con i fine settimana".