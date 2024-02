Torna il salone nautico del Salento: tra i protagonisti il centro Idea Verde

Ritorna nel polo fieristico di Piazza Palio a Lecce una nuova edizione del “NautiGo, il salone nautico del Salento”. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati della nautica da diporto pugliese e non solo, che potranno toccare con mano imbarcazioni, gommoni, moto d’acqua e motori dei migliori brand italiani ed internazionali.

Dopo il successo dell’edizione 2023, il Centro nautico Idea Verde punta a ripetersi ancora una volta con un ampio spazio espositivo dedicato ai brand più importanti del concessionario: tra questi Jeanneau, Beneteau, Cranchi, Cantierì Mimì e Yamaha; oltre che al proprio cantiere Idea Marine, brand che può contare su una flotta composta da imbarcazioni di ogni dimensione, compresa una limited edition, la Idea 80 “Bellagio”. Quest'ultima si sta affermando nel panorama nazionale ed internazionale come una delle più belle walk-around al di sotto dei 10 metri di lunghezza.

Sei giorni dedicati al mondo della nautica

Il polo di Lecce Fiere ospiterà in due weekend differenti, dall’1 al 3 e dall’8 al 10 marzo 2024, il meglio della nautica di Puglia e non solo, attraverso l’esposizione di barche, gommoni, accessori e molto altro. Un'occasione sia per chi si approccia alla navigazione per puro divertimento ma anche per coloro che ne hanno fatto una professione.

Oltre a questo, NautiGo sarà un importante momento di confronto per gli addetti ai lavori, con iniziative e convegni che sono stati pensati per solleticare importanti tematiche di interesse pubblico, oltre che uno spazio interamente dedicato al mercato dell’usato e al mondo della pesca, che attrae sempre più visitatori e curiosi proveniente da Puglia e regioni limitrofe.

“Il Salento, con i suoi meravigliosi chilometri di costa, si sta consolidando come meta preferita per i diportisti più appassionati ma anche per i molti che si stanno affacciando al mondo del diporto - afferma Marco Carvignese, Ceo del Centro nautico Idea Verde -. Sempre più persone, inoltre, scelgono di investire in Puglia anche acquistando imbarcazioni per poi custodirle all’interno dei nostri spazi al coperto - conclude -. Eventi rilevanti come il NautiGo sono un ulteriore volano per l’industria ed il commercio nautico pugliese, sempre più protagonista sulla scena nazionale grazie al fantastico lavoro che sta svolgendo.”

Nei giorni 1, 2, 3 marzo (dalle 10.30 alle 19.30) il biglietto – da scaricare dal sito di NautiGo - consentirà l’ingresso gratuito alla manifestazione. Sabato 4 e domenica 5 marzo (dalle 10.30 alle 20.30) il biglietto costa 2,50 euro.