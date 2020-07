Pontile a Briccole, Patroni Griffi: "Il finanziamento salterà"

BRINDISI – Salterà il finanziamento da 9,3 milioni di euro per la realizzazione del pontile a briccole. Lo ha annunciato il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

“Il Comune di Brindisi – scrive il presidente dell’Authority - ha formalmente dichiarato di non volere rilasciare la dichiarazione di non contrasto del cosiddetto pontile a Briccole con le aree di interazione porto/città. Una dichiarazione peraltro che si limitava confermare quanto deliberato dal Consiglio Comunale. Prendo atto. L'opera sarà definanziata. Evidentemente – conclude Patroni Griffi - non interessa a nessuno”.

L’opera rientrava fra i progetti delle opere strategiche del porto di Brindisi inserite nel Piano 2020-2022 dell’Autorità di sistema portuale, per un importo complessivo pari a 112,65 milioni di euro, tutte raccolte nel report consegnato alla ministra per le Infrastrutture e i Trasporti,Paola De Micheli, in occasione della sua visita a Brindisi.

Si tratta di un’opera leggera, costituita da palificazioni in cemento infisse nel fondale, e da una passerella riservata ai soli ormeggiatori del porto per le operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi, onde evitare al personale addetto di dover ricorrere all’avvicinamento via mare allo stesso pontile, e di dove raggiungere la passerella arrampicandosi da una scaletta. Non una nuova banchina, dunque, ma un molo in cemento come quello del petrolchimico, essenziale per consentire alle navi di ormeggiare in condizioni di assoluta sicurezza, in caso di condi meteo avverse.

Sulla vicenda il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, ha convocato una conferenza stampa per le ore 12 di domani (martedì 28 luglio), presso Palazzo di città.